Itt a pusztító áremelkedés háttere: miért ilyen drága a kígyóuborka és a paradicsom?

Neked is leesett az állad a boltban, amikor láttad, hogy egy darab kígyóuborka 550 forint vagy egy kiló paradicsom 800 forint? Ezzel nem vagy egyedül, a KSH adatai szerint az uborka ára három hónap alatt 62%-kal emelkedett, míg a paradicsom 56%-kal lett drágább. Ennek részben szezonális okai vannak, hiszen ilyenkor nem terem magyar zöldség, most ezen felül kifejezetten rosszul jött a forint gyengülése és a spanyol időjárás is.