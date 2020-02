Koronavírus: terjed a járvány Kínában, meghalt az első beteg Európában

A Covid-19 járványt okozó koronavírus kiindulóponjának számító kínai Hupej tartományban tovább szedi áldozatait a járvány, de a tartományon kívül ismét csökkent a további megbetegedések száma - közölte szombaton Pekingben a kínai nemzeti egészségügyi bizottság. Napközben az is kiderült, hogy Európában is van már halálos áldozata a járványnak.

Február 14-én 143 ember halt bele Kínában a tüdőgyulladásos vírusfertőzésbe, közülük 139-en Hupejben. A halálos áldozatok száma így összesen 1523-ra emelkedett Kínában. Pénteken 2641 új beteget regisztráltak, amivel az összes fertőzött száma 66 492-ra nőtt. Az új megbetegedések túlnyomó többségét is Hupejben jegyezték fel, ahol újabb 2420 embernél mutatták ki a vírust.

A kínai hatóságok arról is beszámoltak, hogy a betegeket ápoló orvosok és ápolók közül 1716-an kapták el a betegséget, és közülük hatan haltak meg.

A bizottság tájékoztatása arra is kitér, hogy a fertőzöttek közül 8096-an meggyógyultak, és el is hagyhatták a kórházat, közülük pénteken 1523-an.

A hivatalos adatok azt mutatják, hogy a Covid-19 járvány továbbra is Hupejben, Vuhanban terjed a leginkább. A legsúlyosabban érintett tartományon kívül a hónap eleje óta jelentősen csökkent, és február 1-jéhez képest a hónap közepére a harmadára esett a napi új megbetegedések száma.

Napközben az is kiderült, hogy Európában is van már halálos áldozata a járványnak. Meghalt az első koronavírussal fertőzött ember Európában. A 80 éves kínai turista egy párizsi kórházban, tüdőgyulladásban hunyt el - jelentette be Agnes Buzyn francia egészségügyi miniszter szombaton.

Az idős férfi a járvány gócpontjából, a kínai Hupej tartományból származott, és február elején vitték be a Bichat-kórház intenzív osztályára. Több napig válságos állapotban volt.

A férfi lányát is kórházban ápolják Covid-19-fertőzéssel - ahogyan a járványt elnevezték -, de élete nincs veszélyben, és hamarosan elbocsáthatják - közölte a miniszter.

Franciaországban a pénteki adatok szerint eddig 11-en betegedtek meg a járványban, hárman közülük már felgyógyultak, és elengedték őket a kórházból.

Címlapkép: Getty Images