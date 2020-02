Orbán Viktor zöld kötvényt ígért, de mi is ez?

Bevezeti a kormány a zöld kötvényeket, az ilyen formában kibocsátott állampapírokból befolyó forrást klímabarát programokra költi az állam - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök az évértékelő beszédén. A terv az adósságfinanszírozás új formáját jelentené.

A zöld kötvény olyan adósságpapír, aminek értékesítése révén az államok kifejezetten környezetvédelmi célú beruházásokra szerezhetnek forrást. Az egyre népszerűbbé váló finanszírozási forma lényege, hogy a hitelfelvétel és a beruházás egy auditálási folyamaton megy keresztül, amelyen keresztül a kötvényt megvásároló biztos lehet benne, hogy a pénze arra a célra fordítódik, amelyet az állam megígért.

Felmerülhet a kérdés, hogy most, amikor a világban ennyire olcsón tudnak eladósodni az államok, miért kell kötött formában forrást bevonni. Erre Kurali Zoltán, az Államadósság Kezelő Központ vezetője a közelmúltban így válaszolt a Portfolio-nak:

"A költségvetésnek már most is vannak környezetvédelmi kiadásai, azt gondoljuk, hogy jó lehetőség van ezeket összehangolni a finanszírozással is. Ez egy piaci trend. Efelé megy a világ, egyre több az ilyen dedikált portfólió, és ahhoz hogy ezeket a befektetőket elérjük, fontos hogy készen álljunk! Egy első lépés lehet a zöld kötvény kibocsátása. Ennek kétségtelenül vannak extra költségei, de perspektivikus piacról van szó. "

Vagyis adósságfinanszírozási szemszögből nézve a zöld kötvény lényege, hogy meg tud szólítani egy olyan befektetői csoportot, amelyet hagyományos állampapírral nem lehet. A környezettudatosság előretörésével egyre nagyobb az igény, hogy a befektetések zöld célokat szolgáljanak. Erre a vonatra készül felülni a magyar állam is. A törekvés egyben beleillik az államadósságkezelési politika azon törekvésébe, hogy új piacok keresésével próbálja meg stabilabbá és akár olcsóbbá tenni a költségvetés finanszírozását.

Érdekesség, hogy a napokban kiderült: egy „zöld rugalmassági” záradékkal módosíthatják az EU költségvetési és adósságszabályait rögzítő Stabilitási és Növekedési Egyezményt, hogy ezzel segítsék a minap bejelentett Európai Zöld Megállapodás, azaz a 2050-es uniós klímasemlegességi cél és a digitalizációs átállás megvalósítását. Ez ugyan még nem szól arról, hogy a zöld célú beruházások a költségvetési deficitet automatikusan csökkentenék, de elmozdulást jelent valamiféle kedvezményes elbírálás felé, így a zöld kötvények szerepe akár még inkább felértékelődhet a jövőben.

