Koronavírus: egy biztató és egy kevésbé biztató ábra

Kínában az új megbetegedések, a válságos állapotban lévők számának változása, illetve a napi halálesetek is vírus terjedésének lassulására utalnak. Természetesen kötelező jelleggel hozzá kell tennünk: a kínai adatok megbízhatóságát továbbra is kétségek övezik, a múlt heti váratlan módszertani váltás (lásd a narancs színű görbét) pedig önmagában is zavart okoz az adatok értelmezésében. Ezzel együtt az alábbi ábra azt sugallja, hogy a vírus terjedése Kínában a lassuló szakaszába érhetett.

A számok kapcsán megjegyezzük, hogy egyik-másik adat meglehetősen furcsán viselkedik (például a súlyos állapotban lévők száma egyik napon még közel ezerrel emelkedik, a következőben már csökken, majd újra visszaugrik stb.). A másik elbizonytalanító tényező, hogy ha ennyire lassul a vírus terjedése, akkor a kínai vezetés miért hozott még szigorúbb karantén-szabályokat tegnap.

Kevésbé mutat jó képet a Kínán kívüli fertőzöttek dinamikája. Itt enyhe gyorsulást láthatunk, ami még akkor is figyelmeztető, ha továbbra is ezer fő alatti esetszámról beszélünk. A vírus egyre több országban bukkan fel, a fertőzési forrástól távoli helyeken is, ahol olyan emberek adják tovább a betegséget, akik sosem jártak Kínában. Bizonyára ez is magyarázza, hogy a WHO szerint lehetetlen megjósolni a járvány további alakulását.