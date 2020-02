Koronavírus: három magyar kerül karanténba

A koronavírus-járvány adataiból gyakran okoz nehézséget a tendenciákra következtetni. A számok gyakran pontatlanok (esetenként torzítottak is), illetve a belőlük kirajzolódó tendencia sem mindig egyértelmű. Ezért érdemes gyakran mélyebbre ásni, erre mutatunk két egyszerű példát.

Az egyik legfontosabb kérdés, hogy a világban mennyire terjed a betegség, vagyis kialakulhatnak-e észrevétlenül olyan új fertőzési gócpontok, amelyek aztán a kínaihoz hasonló drasztikus intézkedéseket igényelnek. Az ezzel kapcsolatos hírek ellentmondásosak, de összességében biztatók Egyrészt tömeges megbetegedésekről ezidáig nem érkezett hír, és bár a friss fertőzéseket már nem mindig lehet közvetlenül Kínához kötni, az esetszám alacsony maradt. Másrészt viszont már közel 900 fertőzöttről tudunk, és a napi megbetegedések alapján gyorsuló ütemű terjedés látszik.

Van azonban egy fontos tényező, ami sokat árnyal a képen. A megbetegedések fele a Diamond Princess óceánjáró hajón történt, amely karantén alatt áll Japán partjainál. A rengeteg utas és az összezártság okozza a sok fertőzést, de a fertőzöttek nem tudják továbbadni a vírust a hajón kívül, így érdemes őket külön kezelni. A hajó adataitól megtisztítva a külföldi esetszám már nem mutat gyorsulást, ami jóval megnyugtatóbb tendencia. (Ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy biztosan nincs veszély, hogy a világban is elterjed a koronavírus, de a számok egyelőre nem mutatnak ilyen tendenciát.)

A másik ábránk az adatok ellentmondásosságára hívja fel a figyelmet. A vírus terjedésének és fékeződésének logikus lefutása, hogy először a napi megbetegedések száma kezd el mérséklődni, majd valamivel később ez a halálozások számára is mérséklő hatással lesz. A múlt héten már egyszer óvatosan meghirdették a fordulatot a szakértők, aztán Kína előállt a "módszertani váltással", ami azt jelentette, hogy rengeteg olyan megbetegedést ismert el, amiket korábban nem tartott számon. Ez alaposan összezavarta a számokat figyelőket, de néhány nap után újraindult a biztató tendencia. Sőt, megbetegedések számának csökkenése után immár második napja érdemben csökken a halálozási esetszám is. A logikus és optimista következtetést azonban összezavarja egy harmadik adat. A kínai egészségügyi szolgálat ugyanis közli a kritikus állapotban lévő betegek számát is. Ez a járvány dinamikája szempontjából tulajdonképpen egy "köztes adat". Ahogy a járvány csitul, először kevesebben betegednek meg, emiatt kevesebb lesz a súlyos állapotba kerülő beteg, és emiatt kevesebben halnak meg. Vagyis először a megbetegedések, majd a súlyos állapotba kerülők, majd végül a halálozások száma indul csökkenésnek.

Ehhez képest most azt látjuk, hogy a megbetegedések száma csökken, a napi halálesetek száma szintén, de a folyamat köztes állapotáról beszámoló kritikus állapotú betegállomány nem. Valójában a súlyos betegek száma napról napra ugrál, néha még csökken is, de összességében emelkedik. Tegnap például a súlyos állapotban lévők száma közel 1100-zal nőtt, ami az utóbbi 10 nap második legmagasabb adata. Az ilyen ellentmondások is mutatják, miért óvatosak a tudósok a tekintetben, hogy a járvány terjedéséről határozott kijelentéseket tegyenek.