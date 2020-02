Minden egészségügyi szolgáltatót látni fognak

A nem közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók számára 2020. január 1-jéig volt kötelező a csatlakozási dokumentáció előkészítése és beadása, 2020. június 1-jétől pedig rájuk is vonatkozik az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe (EESZT-be) való adatszolgáltatási kötelezettség. A közfinanszírozott szolgáltatók után a magánegészségügyi szolgáltatók bevonásával megvalósul az ország teljes lefedettsége. Az EESZT-t használó egészségügyi szolgáltatók száma 25 ezerre nő - közölte az Állami Egészségügyi Ellátó Központ.

Egyrészt betegbiztonsági szempontból komoly előrelépés, hogy az ellátottakról szóló információk köre teljessé válik. Másrészt az ellátók számára is fontos, hiszen az EESZT minden olyan orvos számára biztosítja az adatok biztonságos elérését, aki a beteg kezelőorvosa, és akire vonatkozóan a beteg nem korlátozta a tárolt adatokhoz történő hozzáférést. Ez azt jelenti, hogy a kezelőorvos lekérdezheti betege gyógykezelési, gyógyszerelési és vizsgálati adatait, és láthatja azt is, ha a beteg nem váltotta ki a számára felírt gyógyszereket. A rendszer használatával hozzáférhetővé válnak a páciens más intézményben elvégzett vizsgálati eredményei is, így az ellátási dokumentumok utaztatása szükségtelenné válik.

2020. június 1-jétől a magánegészségügyi szolgáltatók a közfinanszírozott intézményekhez hasonlóan a Teret saját informatikai rendszerükön keresztül érik el és ezen keresztül továbbítják az ellátási események adatait, valamint a kapcsolódó ellátási dokumentumokat az egészségügyi felhőbe, a felírásra kerülő vényeket pedig ezen keresztül rendelik meg. A vizsgálatokról eseménykatalógus-bejegyzést kell készíteniük, vagy ha keletkezik ambuláns lap, azt is fel kell tölteniük a Térbe.

"A csatlakozási folyamatot két részre osztottuk, egy adminisztratív és egy technikai csatlakozási fázisra. Az első fázis tapasztalatai alapján úgy látjuk, hogy a júniusi határidőre mindenki meg tudja indítani az adatszolgáltatást. EESZT oldalról mindenben támogatjuk az érintetteket" - fejtette ki Szabó Bálint, az EESZT Fenntartási és Üzemeltetési Főosztályának vezetője.

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér megteremtette az egészségügyi ellátók egymás közötti kommunikációjának alapjait. Az egészségügyi felhő hatékony és azonnali információcserét tesz lehetővé a köz- és magánellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók között, elősegíti a rendszer átláthatóságát, így biztosítva a legmagasabb szintű támogatást az ellátottak részére. Az állampolgárok hatékonyabb ellátása minden egészségügyi szolgáltató közös célja kell, hogy legyen, függetlenül attól, hogy magát az ellátást közfinanszírozott vagy közfinanszírozással nem rendelkező intézményként nyújtják.