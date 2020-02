Újabb jelek utalnak arra, szinte megbénult a kínai gazdaság a koronavírus miatt

A befektetők és az elemzők a hivatalos adatok, megszokott indikátorok mellett most olyan alternatív forrásokat keresnek, melyek a koronavírus járvány gazdaságra gyakorolt hatását fejezhetik ki.

Kínának, azaz a világ második legnagyobb gazdaságának a lassulása globális problémát jelent, ezért is érdekel most annyira mindenkit, mekkora bajt okoz a koronavírus járvány a gazdaságban. Gyárakat zárnak be, több milliós városokat helyeznek karantén alá, akadoznak az ellátási láncok.

A legnagyobb kérdés, hogy milyen károkat okozott eddig a vírus, és hogy a gazdaság hogyan és milyen gyorsan tud majd lábra állni. Az FT által megkérdezett pekingi adatszolgáltató-elemző cég, a BigOne Lab alapítója, Csen Mu többek között arra hívta fel a figyelmet, hogy

február elején a legnagyobb kínai ételkiszállító platform, a Meituan-Dianping 1 millió regisztrált éttermének 83 százaléka zárva tartott,

míg a legnagyobb kávézó-hálózat, a Luckin Coffee 5500 kávézójának 87 százaléka volt zárva.

A légiközlekedésben a 2001-es SARS járványnál is nagyobb visszaesést okozott eddig az új koronavírus, mindeddig 10 millió fővel kevesebben utaztak repülővel.

A Morgan Stanley Ázsiai stratégája, Min Daj csapata a légszennyezettségi adatokból próbál arra következtetni, hogy a kínai gyárak mekkora százaléka állhatott le, illetve hogy mikor indulnak be újra. Becsléseik szerint most a teljes kapacitása 50-80 százalékán pöröghet az ipar. Várakozásaik szerint a következő hetekben gyengébb adatok érkezhetnek ezzel kapcsolatban.

(FT)

A címlapkép forrása: Getty Images.