Keményen egymásnak estek Trump potenciális kihívói

Össztűz alá vették a demokrata előválasztási vitába tegnap bekapcsolódó Michael Bloomberget. A New York-i expolgármestert korábbi botrányaival támadták a riválisai, illetve nagy összegű kampányköltéseit is a szemére vetették. A milliárdos azonban még így is jól jöhetett ki a vitából, főleg annak tudatában, hogy az azonos potenciális szavazóbázissal rendelkező Joe Biden meglehetősen súlytalan volt. Érdekesség, hogy a demokrata előválasztásnak talán minden eddiginél nagyobb tétje van, a piacok ehhez képest eddig nem tulajdonítottak nagy jelentőséget neki.

New York korábbi polgármestere, a 63 milliárd dolláros vagyonnal rendelkező Michael Bloomberg tegnap vett részt először a demokrata elnökjelöltek vitáján Las Vegasban. A milliárdos népszerűsége töretlenül nő, ami jórészt annak tudható be, hogy kampányában eddig 400 millió dollárt költött el. Az előválasztásokon egyébként eddig szintén nem vett részt, először majd a március 3-i szuperkedden méretteti meg magát, amikor is 7 tagállamban döntenek egyszerre a demokrata jelöltről.

Az NBC televízió szervezésében megtartott vitának azonnal ő vált a főszereplőjévé, miután a legfőbb riválisai össztűz alá vették korábbi botrányai miatt. A szerdai vitát Elizabeth Warren massachusettsi szenátor azzal kezdte, hogy "egy olyan milliárdossal állunk szemben, aki kövér disznóknak és lófejű leszbikáknak nevezett nőket. Nem, nem Donald Trumpról beszélek, hanem Bloomberg polgármesterről". Warren továbbá azzal támadta Bloomberget, hogy polgármesteri ciklusa alatt rasszista intézkedéseket vezetett be. Ismeretes, hogy Bloomberg hivatali ideje alatt a New York-i rendőrök bárkit megmotozhattak az utcán. A polgármester ezért később elnézést is kért, viszont Warren azzal érvelt, hogy Bloomberggel nem lenne esélyük nyerni a demokratáknak Trumppal szemben.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 02. 19. Bloomberg eladja a Bloomberget, de ennek van egy aprócska feltétele

Bernie Sanders vermonti szenátor rasszistának és felháborítónak nevezte a New York-i rendőri gyakorlatot, mondván az elsősorban az afroamerikaiakat és a spanyolajkúakat sújtotta. Kijelentette: Bloomberg egyszerűen képtelen arra, hogy magához vonzzon olyan széles társadalmi csoportokat, ami szükséges lenne Donald Trump legyőzéséhez novemberben. A magát demokratikus szocialistának valló Sanders ismét bírálta a 63 milliárd dolláros vagyonnal rendelkező Bloomberg gazdagságát. "Mike Bloomberg jóval nagyobb vagyonnal rendelkezik, mint a társadalom alsó rétegeiben élő 125 milliónyi amerikai. S ez nem jól van így, ez erkölcstelen" - jelentette ki.

Pete Buttigieg, a korábban esélytelennek tartott, de Iowát meglepetésre megnyerő indianai ex-polgármester is beleszállt Bloombergbe, szerinte ugyanis a milliárdos nem osztja a demokrata párt elveit. Buttigieg Bloomberg mellett Sanderst is bírálta, de vitába keveredett Amy Klobuchar minnesotai szenátorral is.

Bloomberget már az elmúlt napokban is támadták múltjával kapcsolatban, ez volt azonban az első alkalom, amikor reagálni is tudott a vádakra. Választási kampányának fő üzenetéről beszélt, arról, hogy szerinte ő az egyetlen, aki képes lehet legyőzni Trumpot. Kijelentette, hogy a pénzét nem örökölte, hanem maga kereste, és most arra használja, hogy "megszabaduljunk Donald Trumptól, a valaha volt legrosszabb elnöktől".

Kritikával illette Sanderst is, kommunistának nevezve a programját. Sanders-szel szemben gyakori kritika, hogy a programja túlságosan baloldali, az Egyesült Államokban korábban soha nem ismert gazdasági modellt vizionál, így csak idő kérdése volt, hogy mikor játsszák ki ellene a kommunista kártyát. Sanders magát demokratikus szocialistának nevezve elutasította a kommunista vádat, valamint olcsó kommunikációs fogásnak minősítette Bloomberg érvelését.

Nagy a tét, de a megosztottság még nagyobb

Nehéz eldönteni, hogy ki nyerte meg az előválasztást. Bernie Sanders hatásos érveléssel védte meg a baloldali programját, így őt mindenképpen a vita egyik nyertesének nevezhetjük.

Összességében sikeresnek nevezheti magát Bloomberg is, hiszen első szereplésekor sikerült határozott hangnemet megütnie, de ami számára még fontosabb: legfőbb riválisa, a demokraták centrista bázisára alapozó Joe Biden ismét meglehetősen súlytalan volt a vitában.

A Demokrata Párton belül példátlanul nagy a megosztottság. Mára már egyértelműen látszik a törésvonal, amely korábban nem volt ennyire mély. Az egyik oldalon a hagyományos irányvonalat képviselő, inkább piacpárti centristák állnak, Bidennel, Bloomberggel és Buttigieg-dzsel, míg a másik oldalon az újonnan nagy népszerűségnek örvendő, szocialistának is bátran nevezhető balszárny áll, Sanders és Warren képviseletében.

Egyelőre lehetetlen megjósolni, hogy ki lesz majd a demokrata jelölt, ezt minden bizonnyal a következő hónapban már tisztábban fogjuk látni. Az valószínűsíthető, hogy a két irányzat képviselői fokozatosan kiütik egymást, így nem lenne meglepő, ha a végén a két eltérő nézetrendszer képviselői közül egy-egy állna egymással szemben. Jelenleg a szocialisták közül erre Sandersnek van a legnagyobb esélye, a másik oldalon pedig Bloomberg látszik a leginkább karakteresnek – bár nem szabad leírni Buttigieget és Bident sem.

Érdekes, hogy bár jelentős esély mutatkozik arra, hogy a demokratáknak egy markánsan piacellenes elnökjelöltje lesz (Sanders programpontjai között szerepel például a tőzsdei tranzakciós adó bevezetése, a nagyvállalatok feldarabolása, a kamatlábak maximálása, a társasági adó megemelése, és így tovább), a piacok egyelőre nem pánikolnak. Pedig a közvélemény-kutatási adatok azt mutatják, hogy Sandersnek akár a végső győzelemre is esélye lehet, ekkor viszont már erőteljes korrekcióra számíthatnánk a legtöbb tőzsdei mutatóban.

Címlapkép: Getty Images