Körvonalazódik a kormány terve: nagyobb állami támogatással pörgetnék fel az elektromos autózást

A kormány továbbra is elkötelezett az elektromos autózás magyarországi elterjesztése iránt, így 2020 májusa után is biztosítja az elektromos gépkocsik vásárlásának támogatását – árulta el a Portfolio-nak az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Az új támogatási koncepció részleteinek kidolgozása még folyamatban van, de azt már biztosra vehetjük, hogy a kicsi és olcsóbb elektromos autók nagyobb támogatást kapnak majd a jövőben.

A magyar kormány már 2016 óta támogatja az elektromos autók vásárlását annak érdekében, hogy elősegítse a környezetbarát technológia minél gyorsabb hazai elterjedését és közelebb kerüljön az elektromobilitás területén kitűzött céljaihoz. A pénzügyi ösztönző elnyeréséhez szükséges pályázat az elmúlt években meghosszabbításra került, újabb forrással bővült és több ponton változott, az elnyerhető maximális támogatás mértéke viszont a kezdtek óta változatlanul 1,5 millió forint maradt. Bár jelentős összegről volt szó, figyelembe véve az elektromos autók magas vételárát, nem hozta közelebb az elektromos autózását, nem tette megfizethető alternatívává az új technológiára történő átállást szélesebb tömegek számára.

A pályázat 2016 szeptemberi bejelentése óta valamivel több, mint 3 milliárd forint támogatás került kifizetésre, és eddig nagyjából 2800 darab elektromos gépjármű megvásárlásánál került felhasználásra az állami támogatás

– tudtuk meg az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.-től.

A pár ezres darabszám viszont ne tévesszen meg senkit, abban az esetben, hogyha a régiós országok elektromos autó állományait is megvizsgáljuk, bátran kijelenthetjük, hogy jelentős méretű flotta került forgalomba állami támogatással Magyarországon. Ebben a tekintetben mindenképpen egy sikeres programról beszélhetünk. A kiírt pályázatot ugyanakkor sok kritika is érte, voltak, akik eleve nem örültek annak, hogy magát az elektromos autózást támogatja a kormány, míg mások azt kifogásolták, hogy a támogatott járművek felső vételárát bruttó 20 millió forintban határozták meg, így sok esetben a tehetősebb emberek nyerhettek plusz pénzt prémium elektromos járművük megvásárlásához.

Vélhetően utóbbi kritikák is fontos szerepet játszottak abban, hogy Orbán Viktor múlt vasárnapi évértékelőjében kijelentette:

Olcsó elektromos autók megjelenését és használatát támogatja a kormány, hogy az ne csak a gazdagok kiváltsága legyen.

Természetesen ezt követően azonnal elindultak a találgatások azzal kapcsolatban, hogy pontosan mire is gondolhatott a miniszterelnök. A legvalószínűbbnek sokan azt tartották, hogy a május 1-én kifutó támogatási program megújítására kerül majd sor és terjedt az a piaci pletyka is, hogy az elérhető támogatás összegéhez is hozzányúl majd a kormány.

Ezek egyáltalán nem voltak alaptalan találgatások, Palkovics László ugyanis bejelentette szerdán, hogy a kis és olcsóbb elektromos autók nagyobb támogatást kaphatnak a jövőben.

Az innovációs és technológiai miniszter ezzel megerősítette, hogy a kormány a jövőben is támogatni fogja pénzügyi eszközökkel az elektromos autók vásárlását és egyértelművé vált az is, hogy az olcsóbb modellek megvételéhez nagyobb összegű támogatást lehet majd igényelni.

Az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól megtudtuk azt is, hogy a támogatási koncepció részleteinek kidolgozása még folyamatban van.

Hozzátették, az elektromobilitás népszerűsítését és elterjesztését hivatott megvalósítani a Jedlik Ányos Terv keretében életre hívott ösztönzési intézkedésekhez tartozó elektromos gépkocsi beszerzési támogatás. Tekintettel arra, hogy a kormány továbbra is kiemelten kezeli az elektromobilitási ágazat fejlesztését és a környezetbarát közlekedés ösztönzését, így 2020 májusa után is biztosítja az elektromos gépkocsik vásárlásának támogatását.

A kormány törekvése, hogy a jövőben is támogatni akarja az elektromos autók vásárlását, véleményünk szerint mindenképpen üdvözölendő, ahogy az a cél is, hogy szeretnék elérni, hogy szélesebb tömeg számára elérhetővé váljon az elektromos autózás. Szükség is van erre, hiszen nagy lemaradásban vagyunk a Jedlik Ányos Tervben megtalálható egyes forgatókönyvekhez képest. Tavaly 7 161 zöld rendszámos autót helyeztek forgalomba Magyarországon, így számuk elérte a 16 721 darabot hazánkban. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ezek közül csupán 7 432 darab volt tisztán elektromos meghajtású, a többi kiterjesztett hatótávú és plug-in hibrid autó volt. Ehhez képest a JÁT 2.0-ban megtalálható reális forgatókönyv úgy számol, hogy 2020 végére már 21 ezer elektromos autó fut majd a magyar utakon.

A siker szempontjából természetesen lényeges lesz az is, hogy mekkora mértékű lesz az olcsóbb autók megvásárláshoz adott magasabb állami támogatás. Az eddigi 1,5 millió forintos támogatás egyáltalán nem volt magas a környező országokban elnyerhető összegekhez képest. Alábbi táblázatunkba néhány példát gyűjtöttünk össze, így látható, hogy Szlovéniában, Lengyelországban és Romániában sokkal nagyobb a támogatások mértéke, mint hazánkban.

Ennek köszönhetően Magyarország akkor sem lógna ki a régiós országok sorából, ha a kormány végül úgy dönt, hogy jelentős mértékben növeli a támogatás maximális összegét egy bizonyos összeghatárig.

Kérdéses persze, hogy egy jelentősebb összegű emelés mennyire tudja majd beváltani a hozzáfűzött reményeket. Ahogy fentebb már írtuk, az elektromos autók induló vételára még mindig jóval magasabb, mint az azonos kategóriájú, kizárólag belsőégésű motorral szerelt társaiké. Így könnyen előfordulhat, hogy hiába nyerhető majd el nagyobb támogatás a megvásárlásukhoz, még mindig nem jelentenek majd kellően vonzó alternatívát. És itt kell megjegyezni a gyártók felelősségét, akik bár az elmúlt években rohamléptekben igyekeztek ledolgozni lemaradásukat és őrült összegeket költöttek az elektromobilitás irányába történő elmozdulásra, 2020-ra még mindig nem jutottak el oda, hogy széles tömegek számára elérhető elektromos autókat kínáljanak. Muszáj arról is beszélni, hogy a program sikeressége szempontjából lényeges lesz az is, hogy a gyártóknak rendelkezésre álljon a megfelelő darabszámú elektromos autó, hogy a megnövekedett keresletet képesek legyenek kielégíteni az olcsóbb elektromos modellek esetében.

