Koronavírus: drámai ábra mutatja a valóságot

A koronavírust február elejéig az esetszámok mérete alapján a 2003-as SARS-járványhoz hasonlították sokan, de mivel utóbbiban összesen mintegy 8 ezren betegedtek meg világszerte és 800-an haltak meg, míg a koronavírusnál már 75 ezernél, illetve bő 2 ezernél jár az esetszám, így láthatóan más pályán halad a két vírus. A Fitch Solutions elemzésének alábbi ábrája azt is jól mutatja, hogy a WHO általi globális vészhelyzetté nyilvánítás óta mennyire más pályán halad a két járvány terjedése is: a koronavírus sokkal intenzívebben terjed a 17 évvel ezelőtti járványnál. És sajnos a mai nap fejleményei alapján arra kellett következtetnünk, hogy a kínai, dél-koreai, iráni hatóságok kontrollja alól úgy tűnik, kikerült a járvány.