Lassan kijelenthetjük: a koronavírus elszabadult

A koronavírus terjedésének Kínán kívüli számai egyre inkább azt sugallják, hogy a járvány kontroll alatt tartása kudarcot vallott. A járvány lassítása továbbra is kiemelt jelentőségű feladata lesz a világ országainak, de emellett a betegségre való felkészülés, illetve a gyógymód mielőbbi kidolgozása kerülhet előtérbe.

Az elmúlt napokban több olyan információ is napvilágot látott, amelyek megerősítik a gyanút: a koronavírus járványszerű terjedését nem sikerült Kína határain belül tartani.

A Kínán kívüli megbetegedések száma sokáig egyenletesen napi 10-20 fő volt, az utóbbi napokban azonban száz fő körüli (és már nem a karantén alatt álló Diamond Princess hajó számai húzzák).

A külföldön meghaltak száma 11-re emelkedett, szintén gyorsuló tendenciát jelezve.

A megbetegedések és a halálozások között is egyre több olyat látunk, ahol a fertőzötteket semmilyen formában nem lehetett Kínához kötni (utazás, látogatás stb.), és igazából nem lehet tudni, hogy a vírust kitől kapták el az érintettek. Ez arra utal, hogy a vírus sokkal több helyen és sokkal intenzívebben van jelen, mint ahogy azt a hivatalos adatok sugallják.

A vírus fertőzési képességéről a friss kutatások és a tapasztalatok borús képet festenek. A koronavírus gyorsan továbbadódik, tárgyak felületein (például a bankjegyeken) is sokáig fertőzőképes marad, sőt, még a gyógyultnak nyilvánítottak is továbbadhatják a betegséget. Így a vírus terjedése egy ragályosabb influenzához hasonló. Sajnos eközben egyre biztosabban állíthatjuk, hogy a halálozási ráta legalább egy nagyságrenddel magasabb, mint a hagyományos influenzavírus esetében.

A dél-koreai tömeges fertőzés ("super-spreading event"), illetve az Iránban a semmiből felbukkant két haláleset közvetlenül jelzi, hogy kisebb fertőzési gócok immár Kínán kívül is megtalálhatók. Itt a hatóságok későn értesültek a betegségről, és valószínűleg több napja (hete) fertőzik egymást az emberek.

A szakemberek megszólalásai azt sejtetik, hogy már régóta nincs illúziójuk a járvány terjedésével kapcsolatosan. A WHO szerint szélsőséges esetben akár az emberiség több 10%-a is megfertőződhet, és az adatok kapcsán a "jéghegy csúcsáról" beszél. Ezeket, illetve az ehhez hasonló kijelentéseket a szakemberek akkor is megejtik, amikor éppen valamivel kedvezőbb kínai adatok jelennek meg a vírus terjedésével kapcsolatban.

A fentiek alapján azt mondhatjuk, hogy a járvány terjedése új szakaszba lépett. Külföldön is karanténok és a járvány terjedését fékező korlátozó intézkedések várhatók (a dél-koreai Tegu városban ez már tulajdonképpen elkezdődött). Ezek továbbra is fontosak lesznek a járvány hatásainak mérséklése érdekében, de eközben fel kell készülni arra, hogy a megbetegedések külföldön is gyakoribbak lesznek. Ezért a harc egyre inkább a betegellátás frontján zajlik majd, és nagy izgalommal várhatjuk a hatékony gyógyszerek megjelenését. Mert úgy tűnik, a járványnak ez fog igazán véget vetni.

Ami a gazdasági hatásokat illeti: egyre több figyelmet érdemes fordítani a súlyosabb járványt feltételező forgatókönyvekre.

