Kifordítanák a sarkából a világot Trump legesélyesebb ellenfelei

Egyelőre nem ismerjük az amerikai elnökválasztás demokrata jelöltjét, a versenyben levő jelöltenek azonban már ismerjük a programját. Az öt szóba jöhető jelölt külpolitikai programját látva azt mondhatjuk, hogy hárman közülük megfelelnek a klasszikus demokrata iskolának, ketten azonban (név szerint Bernie Sanders és Elizabeth Warren) gyökeresen megváltoztatnák a nemzetközi kereskedelmi rendszert.

Az amerikai demokraták előválasztási folyamatának közepén vagyunk, a nevadai megmérettetést épp ma tartják. Tegnapi cikkünkben beszámoltunk róla, hogy a Demokrata Párt korábban nem látott mértékben balra tolódott, és emiatt egy esetleges demokrata győzelem akár erőteljes korrekciót is hozhatna a részvényindexekben.

A jelöltek programjait látva kijelenthető, hogy vannak benne közös baloldali elemek, így például a minimálbér óránkénti 15 dollárra emelése, a valamint a párizsi klímaegyezményhez való csatlakozás. A magát demokratikus szocialistának nevező Bernie Sanders azonban ennél radikálisabb programot mutatott be, amely tartalmaz többek között pénzügyi tranzakciós adó bevezetést (0,5%-os adóval sújtaná a részvényvásárlásokat, és 0,1%-os kulccsal a kötvényügyleteket), a Fed átláthatóvá és demokratikussá tételét, sávos vagyonadót vezetne be, és így tovább, Warren programja pedig talán ennél is radikálisabb.

A leginkább centrista demokrata program sem nevezhető azonban annyira piacpártinak, mint Trump elképzelései. Az elnök már eddig is jelentős intézkedéseket hozott, amelyek pozitív hatást gyakoroltak a részvénypiacokra, mindamellett a háztartások és az állam eladósodásával jártak együtt.

Ki kell emelni ugyanakkor, hogy Trumppal kapcsolatban is volt egyfajta félelem a piacokon, az elnök ugyanis bezárkozó gazdaságpolitikát ígért. Ezt meg is valósította a NAFTA felszámolásával, a TTP-ből való kihátrálással és a párizsi klímaegyezmény felmondásával. Bezárkózásról mégsem beszélhetünk, mert a NAFTA helyett hamarosan új megállapodást alkudott ki Kanadával és Mexikóval, és a kereskedelmi háborúit is sikerült – ideiglenesen legalábbis – lezárnia.

Milyen világot akarnak a demokraták?

A gazdasági programok mellett érdemes egy pillantást vetni a jelöltek külkereskedelmi elképzeléseire is. A programokat olvasva elmondható, hogy a külpolitikai víziók között legalább akkora a kontraszt, mint a gazdasági elképzelésekben.

Bernie Sanders izolációpártinak nevezhető. Programja szerint átírna minden kereskedelmi megállapodást, hogy megakadályozza a munkahelyek kiszervezését – ez az elem Trump 2016-os programjában is szerepelt, és az elnök részben meg is valósította azt. A nemzetközi egyezményekben szigorú környezetvédelmi és munkavállalók jogait védő normákat szerepeltetne. A vermonti szenátor nem egy kombattáns karakter, a háborús politikában például csökkentené az elnök határkörét a Kongresszus javára.

Joe Biden a klasszikus demokrata iskola egyik képviselője, és talán őt nevezhetjük a külügyek iránt leginkább elkötelezett jelölt-aspiránsnak. Obama alelnökeként általánosságban igaz Bidenre is, ami Obama elnökségére jellemző volt.

Programjában elismeri, hogy Kína megszegi a nemzetközi kereskedelem szabályait, és általánosságban komoly kihívást jelent az Egyesült Államok számára, de az elnök fellépését túl drasztikusnak ítéli. Így aztán Biden Kínával kapcsolatos álláspontja elég megfoghatatlan. A közel-keleti válsággal kapcsolatban azonban ő tűnik a leginkább kezdeményezőnek, és nála olvashattunk konkrét javaslatokat a terroristák elleni fellépésrekről.

Jó hír a piacoknak, hogy az ex-alelnök abszolút szabadkereskedelem-párti: alelnöksége idején támogatta a TTP-t, és a zöld ügyek nála is megjelennek, akárcsak az összes többi demokratánál. Visszaléptetné az Egyesült Államokat a párizsi klímaegyezménybe, és 2050-re karbonsemlegessé tenné az Egyesült Államokat, ennek költségét 1 700 milliárdra becsülte.

Michael Bloomberg New York polgármestere volt, és az ő hivatali ideje alatt történt a szeptember 11-i terrortámadást, ez pedig sok esetben vissza is köszön a programjában is. A kockázatok között ő is megemlíti Kínát, és alapvetően aktivistának tűnik.

Fontos szerepet kap az elképzelései között a haderő-fejlesztés, azon belül is elsősorban a haditechnológiai beruházásokra tér ki (nagy szerepet kapnak a STEM-beruházások a programban). A diplomáciai apparátus fejlesztése, illetve a meglévő külpolitikai kapcsolatok megerősítése szintén fontos szempontnak tekinthetők Bloombergnél. A klímaváltozás terén jelentős vállalás a kibocsátás 50%-os csökkentése 2030-ig.

Bloombergnél tehát nem beszélhetünk bezárkózásról, és bár a külpolitikai elképzelései nem annyira cizelláltak, mint Bidennek, a haderőfejlesztés kiemelt szerepe miatt arra következtethetünk, hogy Bloomberg akár egy republikánusokhoz inkább illő, aktivista külpolitikát is folytathatna (nem szabad elfelejteni, hogy Bloomberg korábban a republikánusokat erősítette).

Buttigieg külpolitikai elképzeléseiről nem sokat tudunk, az ő programjában egyértelműen nem Amerika nemzetközi pozíciója játszik központi szerepet, Kínával kapcsolatban sem foglalt egyértelműen állást. Általánosságban a katonai jelenlét csökkentését szorgalmazza, de amikor egyedi esetek kerülnek szóba, akkor Buttigieg általában helyeselte a beavatkozást. Ebből a szempontból beleillik a klasszikus demokrata iskolába.

Támogatta az iráni atomalkut, támogatja a fennálló szövetségi rendszert, elkötelezett a NATO mellett, és legfőbb szövetségesének Európát tartja. Alighanem felfordulásra a nemzetközi rendben egy esetleges Buttigieg elnöktől nem számíthatnánk.

A piacokra nézve a másik nagy kockázatot Elizabeth Warren jelenti. Warren bevallottan átformálná a nemzetközi rendszert, szerinte ugyanis a mély gazdasági integráció aláássa az Egyesült Államok munkavállalóinak érdekét. A nemzetközi megállapodásokat szigorú munkajogi és környezetvédelmi sztenderdekhez kötné, kritikusai szerint emiatt ezek a megállapodások létre sem tudnának jönni.

Kezdeményezné a vitarendezési mechanizmusok felülvizsgálatát, hogy a nagyvállalatok ne tudják beperelni az államokat, illetve korlátozná a szellemi tulajdon terén megjelenő monopóliumokat is. A programokat látva alighanem Warren megválasztása jelentené a legnagyobb pofont a szabadkereskedelemnek.

