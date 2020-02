Hiába ugrott meg az infláció, a boltokban még ennél is jóval nagyobb drágulással találkozol

A mindennapi bevásárlásaink során jóval nagyobb drágulást tapasztalhatunk, mint a hivatalos inflációs adat - mutattuk meg az elmúlt hónapokban többször is . A januári áremelkedési ütem kellemetlen meglepetést okozott, hiszen a 4,7%-os pénzromlás ütem sokéves csúcsot jelent. Ezzel párhuzamosan pedig tovább emelkedett az étkezési célú vásárlások árnövekedési üteme is: az év elején az "étkezési árindex" már 8,3%-on járt.

A hétköznapokban többnyire a boltokban ért vásárlási élményeink alapján értékeljük, mekkora drágulással kell szembenéznie a családi büdzsének. És valóban: ha megnézzük, hogy a tipikus napi, heti bevásárlás számlája hogyan alakult, akkor érthetővé válik, hogy miért nyelik le sokan nehezen a 3% körüli inflációról szóló híreket - írtuk még a tél elején. Akkor a 3% körüli infláció mellett 7%-hoz közeli "étkezési árindexet" számoltunk. Decemberben mindkét mutató tovább emelkedett, a friss januári adatok pedig még inkább elszaladó árakat jeleznek: a teljes infláció 4,7%-os volt a KSH jelentése szerint, a számításainkból pedig 8,3%-os étkezési árindex adódik. Az óriási különbség lehet a magyarázata annak, hogy az infációt magasnak érezzük.

Az "étkezési árindexben" a hús-, tej-, zöldség- és gyümölcsfélék, szeszes ital és dohány, valamint a házon kívüli étkezés árváltozásait vettük figyelembe azokkal a súlyokkal, amelyeket a KSH a fogyasztóiár-index számításához használ. Eszerint az egy évre visszatekintő „étkezési” árindex 8,3%-ra emelkedett. A különböző húsáruk átlagosan 14%-kal kerültek többe az idén év elején, mint tavaly, a leginkább továbbra is a sertéshús drágul, éves alapon közel 28%-kal. Valójában a húsfélék drágulása mögött elsősorban a sertéshús árának emelkedése húzódik, ami a feldolgozott termékekbe is átgyűrűzik, illetve valamelyest a helyettesítő termékek árait is felfelé húzza. Az elsődleges ok továbbra is a sertésjárvány, ami kínálati visszaesést okozott a világpiacon.

Az egy évvel korábbi szinthet képest jelentősen drágult a sajt (4,3%) és a tej (7,3%), igaz, itt az is szerepet játszik, hogy a viszonyítási időszakban kedvezően alakultak az árak. A sertéshúshoz hasonlóan kínálati sokkhatások vezettek zöldség- és gyümölcsárak emelkedéséhez (21,9%).

Miközben a gyakori bevásárlásaink során egyre magasabb árakkal találkozhatunk, vannak olyan termékek és szolgáltatások, amelyeknek az ára nem változik. A ruházkodás, az elektronikai és más tartós fogyasztási cikkek, valamint a rezsiköltségek együttesen sem drágultak az elmúlt évben. Ezt természetesen úgy kell érteni, hogy a minőségjavulással korrigált árindex alacsony, vagyis mobiltelefont vagy televíziót akár drágábban is vásárolhatunk, de ezek már más termékek, mint amiket ezekben a termékkörökben pár éve láthattunk.

Érdekesség, hogy hiába gyenge a forint, ennek hatása egyelőre az importtermékeken sem látszik, hiszen a tartós fogyasztási cikkek ára nem emelkedik. Sőt, januárban újra előállt az az eset, amikor a "tartós cikk + rezsi" árindexünk minimális áresést mutat.

Címlapkép: Getty Images