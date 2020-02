Két szomorú ábra a koronavírus járvány friss fejleményeiről

Az új koronavírus megerősített megbetegedéseinek 3%-a bizonyult eddig halálosnak. A szám emelkedő trendet mutat, de ennek technikai okai vannak, nem a vírus lett halálosabb. Eközben a fertőzöttek száma után a halálozások is gyorsulni kezdtek Kínán kívül.

Az új koronavírus halálozási rátája 10 nap alatt 2%-ról 3%-ra kúszott fel. Ennek fő oka, hogy Kína Hupej tartományában, a betegség gócpontjában a betegség terjedése a hivatalos adatok szerint lelassult. Emiatt a betegek száma (a halálozási ráta nevezője) már alacsonyabb ütemben emelkedik, miközben a már megfertőzöttek között a halálozások csak később kezdenek csökkenni.

Bár az emelkedés technikai hatás, ez nem változtat azon, hogy elvileg az új szám pontosabb lehetne, hiszen egyre több eseten alapul. Ezért a magasabb adat nem jó hír a vírus veszélyességével kapcsolatban. Ugyanakkor nagyon valószínű, hogy az eddig ismert adatok nem pontosak, a kínai megbetegedések és halálozások száma is bizonytalan. Ennél is fontosabb, hogy az új koronavírussal fertőzöttek 80%-a könnyen átesik a betegségen, ezért egy részüket nem is látják a hatóságok. Emiatt - bár továbbra is a halálozási ráta emelkedésére számíthatunk - a vírus nem annyira végzetes, mint a ráta sugallja. Igaz, az influenzavírus 0,1%-os mortalitásához képest mindenképpen egy nagyságrenddel súlyosabb betegségről kell beszélnünk.

Az elmúlt napok szomorú fejleménye a járvány Kínán túli terjedésének határozott felgyorsulása. A megbetegedések száma mellett a halálozások is emelkedésnek indultak. Dél-Korea, Irán és Olaszország is több új halálesetet jelentett a napokban, így szombatig már 17-en haltak meg Kínán kívül a koronavírus okozta betegségben.

