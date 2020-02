Szintet lépett a kormány, fenyegeti a cégeket

Nem csak a kórházvezetők kaptak hideget-meleget Varga Mihály pénzügyminisztertől, hanem a kórházi beszállítók is.

Az mfor-nak adott interjújában a pénzügyminiszter nem fogta vissza magát, amikor az egészségügy került elő. Ezek szerint:

Február 29-én fognak lezárulni a legnagyobb beszállítókkal folyó tárgyalások. Az összesített követelésük 49 milliárd forint.

Egységes ajánlatot kap minden cég. A tőkekövetelés 20 százalékának elengedését várják mindenkitől - erősítette meg, ugyanis azt mondta a konkrét pénzügyminisztériumi ajánlat kapcsán, hogy "nagyjából erről van szó".

Van, akivel sikerült már megállapodni, van, akikkel ez még folyamatban van.

A tárgyalások sikeressége pedig nyilván befolyásolja majd a kormányt, hogy a beszerzések központosítása során mely cégekkel tud majd hosszú távon együttműködni.

Viszont leegyszerűsítésnek nevezte azt a feltételezést, hogy ezek után vagy megállapodik a beszállító a kormánnyal a követelése elengedéséről, vagy elesnek a megbízástól.

Most egy kicsit többet szeretnénk kérni a beszállítóktól - vetette fel, hogy most a késedelmi kamaton felül további elengedést kért a kormány a cégektől.

"Az ÁSZ, illetve a KEHI által végzett vizsgálatok azt mutatják, hogy sajnos nem minden az üzleti szabályok betartása szerint zajlik ezen a piacon."

"A vizsgálatok, illetve a hozzám eljutott NAV-jelentések alapján mondhatom, hogy igen, az esetek egy része ilyen típusú, költségvetési csalás. Ehhez alkalmazkodott egy vállalkozói kör."

Érthetetlen szerződések vannak.

Miért van az, hogy ugyanaz a cég az egyik kórháznak adott összegért szállítja azt, amit a másik kórháznak a kétszereséért? - tette fel a kérdést.

Lesz következménye a kórházi menedzsmentre nézve egy-egy ilyen ügynek.

A kormány 20%-os tőkekövetelés elengedéséről szóló "visszautasíthatatlan ajánlatáról" elsőként a Portfolio számolt be. Már akkor kiderült: ez a 20%-os sarcot hasra ütés jelleggel állapíthatta meg a kormány. A kormány keménykedése már csak azért is furcsa volt, hiszen ezek a számlák jogos követelések voltak és a cégek már teljesítették a szállításokat. Jogi keretek között nehezen volt értelmezhető, hogy milyen alapon nem akarja kifizetni ezeket a számlákat a kormány. Most világossá vált a kormány szándéka: az egészségügyben tervezett központi beszerzés esetén akar jobb alkupozíciót felvenni és gyakorlatilag megfenyegette a piaci szereplőket. Vagy elfogadják a visszautasíthatatlan ajánlatot, vagy a későbbi közbeszerzéseken hátrányt szenvedhetnek. Kérdéses, hogy ezt a szempontot hogyan fogja tudni érvényesíteni a kormány a beszerzések során.

Az is meglehetősgen visszás, hogy az eddig nem vitatott beszállítói számlák kapcsán utólag NAV-jelentéseket, KEHI-ellenőrzéseket és alkalmazkodó vállalkozói kört emleget a miniszter, azt sugallva, mintha az egész beszállítói szektor fertőzött lenne. Az ilyen nyilatkozatok rombolhatják a Magyarország iránti befektetői bizalmat és a soft mutatókon keresztül hazánk versenyképességét.

