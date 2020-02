Tömegével venne fel részmunkaidősöket az ALDI: ennyit fizetne nekik

Az ALDI a részmunkaidős foglalkoztatási modellben látja a megoldást a megfelelő számú munkaerő pótlására – mondta Kulcsár Dénes, a társaság ügyvezető igazgatója a cég keddi sajtóbeszélgetésén.

A diszkontlánc a februári adatok szerint mintegy 3800 dolgozót foglalkoztat 144 magyarországi üzletében és biatorbágyi központjában, de csak 10-20 százalékuk dolgozik teljes, heti 40 órás munkaidőben. Az igazgató elmondta, hogy a munkaidőt rugalmasan szervezik, vannak heti 30-35 órában, de 10 órában dolgozók is. Főként az üzletekben dolgozó több mint 3000 alkalmazott között vannak túlnyomó többségben részmunkaidősök.

Kulcsár Dénes elmondta: korábban megpróbáltak egyes kiemelt időszakokra felvenni külső munkaerőt, de ez a megoldás nem vált be, a külsősöknek nehézséget jelentett az Aldi elvárásainak teljesítése. A kiemelt időszakokban, karácsonykor és húsvétkor számítanak a kiugró forgalomra az üzletvezetők, ennek megfelelően szervezik a munkabeosztást. Az üdülőhelyek, főként a Balaton nyári forgalmát a munkaerő átcsoportosításával oldják meg, az Aldi önként jelentkező dolgozói vállalnak hosszabb-rövidebb időszakra munkát a tóparti üzletekben, szállásukat a vállalat fizeti. Ugyanez vonatkozik a fesztiválokra is, ahová az Aldi kitelepül.

Túlórát néhány váratlan eset kivételével nem kötelező vállalni - mondta Kulcsár Dénes. Az Aldi 2008-ban nyitotta első üzletét Magyarországon, az ügyvezető igazgató tájékoztatása szerint azóta egyszer sem fordult elő, hogy a munkaerőhiány veszélyeztette volna valamelyik üzlet működését. Létszámhiány most sincs, ugyanakkor folyamatosan keresnek dolgozókat, 100-150 embert fel tudnának venni. Nem a jelentkezők száma alacsony, a megfelelő munkaerőt nehéz megtalálni - állítja. A legtöbb munkakörben szakirányú képzettséget nem vár el az Aldi az igazgató elmondása szerint.

Az első év a legkritikusabb időszak, jelenleg a munkatársak mintegy 25 százaléka megy el egy éven belül, de korábban nagyobb is volt ez az arány. A három éve a vállalatnál dolgozók esetében már csak egyszámjegyű a fluktuáció. A magyarországi induláskor felvett munkatársak harmada ma is a cégnél dolgozik – mondta el Kulcsár. A megfelelő munkaerő megtalálása hosszabb ideig tart, mint 5-6 évvel ezelőtt, de az Aldi tapasztalatai szerint az utóbbi egy évben javult a helyzet. A legnehezebb dolgozót felvenni Budapesten és az agglomerációban, illetve az ország nyugati megyéiben. Az Aldi az elmúlt években évi 6 új üzletet nyitott Magyarországon, ezt szeretnék elérni idén is. Az új üzletek nyitását nem akadályozza a munkaerőhiány.

A bolti eladók kezdő bére bruttó 322 800 forint, ezt az első három évben automatikusan emelik, ugyancsak van fizetésemelés a 6. és a 10. év után, ezzel szeretnék megtartani a dolgozókat.

Tíz év után az alapbér bruttó 406 500 forint. Tavaly az Aldi Magyarország 20,3 milliárd forintot fordított a dolgozók bérezésére. Az Aldi Magyarország nettó árbevétele 208,3 milliárd forint volt a legutóbbi lezárt üzleti évben, 2018-ban, adózás előtti eredménye 5,4 milliárd forint.

