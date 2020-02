Rekord hátán rekord a Mercedesnél - A kecskeméti gyár tele van megrendelésekkel

A Mercedes-Benz továbbra is mindent kiprésel a kecskeméti gyárából, közel 190 ezer autó gördült le a gyártósorról tavaly, ennek köszönhetően a vállalat árbevétele 3,7 milliárd euróra emelkedett, amely új rekordot jelentett. Az értékesítési számokra sem lehet panasza a németeknek, a személyautók eladása messze duplázódott néhány év leforgása alatt Magyarországon, így a Mercedes-Benz már negyedik éve vezeti a prémium szegmens eladási listáját.

A korábbi évekhez hasonlóan a Mercedes-Benz Hungária Kft. és Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. közös sajtótájékoztatón ismertette a 2019-es év eredményeit szerdán. Az eseményen Reinhard Münster, a Mercedes-Benz Hungária Kft. ügyvezető igazgatója rögtön elárulta

A MERCEDES-BENZ HUNGÁRIA KFT. 113,2 MILLIÁRD FORINT ÁRBEVÉTELLEL ZÁRTA AZ ELMÚLT ÉVET, AMI 4,2 SZÁZALÉKOS NÖVEKEDÉST JELENTETT 2018-HoZ KÉPEST.

Különösen jó eredményt ért el a személyautó üzletág, 4503 darab regisztrált autóval, amellyel már negyedik éve vezeti a prémium szegmens eladásait Magyarországon. Lényeges kiemelni, hogy 2015-höz képest az eladott személyautók darabszáma messze duplázódott 2019-re, amelyben fontos szerepet játszott a bővülő értékesítési hálózat és a széles modellkínálat is.

Az eseményen kiderült, hogy kiemelkedő eredményt értek el az AMG modellek, amelyek a teljes eladás több mint tíz százalékát tették ki 2019-ben. A Kecskeméten gyártott kompakt autók eladása dinamikusan nőtt: tavaly az A-osztály, a CLA és a CLA Shooting Brake modellekből összesen 830 darabot értékesítettek idehaza, amely 48 százalékos növekedést jelent 2018-hoz képest. Legnagyobb számban az E-osztály limuzin változatát értékesítették tavaly, összesen 574 darabot. A SUV kategóriába tartozott a teljes értékesítés több mint egyharmada, 1530 darab. 200-ra nőtt a teljesen elektromos és plug-in hibrid modellek eladása, amely 68 százalékos növekedést jelent 2018-hoz képest.

Az elmúlt évek trendjeihez igazodva jól teljesített a kishaszonjármű üzletág is, amely 16 százalékos növekedéssel zárta az elmúlt évet. A húzómodell tavaly is a Sprinter volt, a Datahouse hivatalos regisztrációs adatai szerint a megújult változatából 676 darabot, 2018-hoz képest 19 százalékkal többet adtak el.

Mercedes-Benz nagyhaszonjárműből 588 került a magyar utakra. A Magyarországon jelentős visszaesést mutató szegmensben a Mercedes-Benz megerősítette pozícióját, piaci részesedését 10 százalékról 11,5 százalékra növelte 2018-ról 2019-re. Az after sales üzletág 7,7 százalékot nőtt, összesen 21 szerződéses partnerrel dolgozott 2019-ben, amelyek 18 értékesítési ponton és 31 szervizben várták az ügyfeleket - összesen 1360 munkatárssal.

Reinhard Münster beszélt arról a modelloffenzíváról is, amelyre a Mercedes készül 2020-ban annak érdekében, hogy tovább erősítse pozícióját a globális és a hazai autópiacon egyaránt. Természetesen az érkező modellek között kiemelt szerepet kapnak majd a tisztán elektromos, valamint a plug-in hibrid modellek annak érdekében, hogy a német prémiumautó-gyártó is egyre közelebb kerüljön az EU által kitűzött szigorú károsanyag-kibocsátási célok eléréshez.

Csúcsra járatják a kecskeméti Mercedes-gyárat

Az eseményen kiderült az is, hogy közel 190 ezer darab kompakt Mercedes készült Kecskeméten tavaly, amely nagyjából megegyezett a 2018-as darabszámmal, amikor kicsivel több, mint 190 ezer autót gyártottak a hazai üzemben. A most ismertetett gyártási szám alapján elmondhatjuk egyrészt, hogy a termelés 2012-es beindulása óta durván 1,25 millió darab autó készült a magyar üzemben. Másrészt, hogy nincsen semmi meglepetés abban, hogy a gyártás az utóbbi években 190 ezer darab környékén stabilizálódott. Az elmúlt években ugyanis minden tartalékot kipréseltek az üzemből, amelynek gyártási kapacitás - ez névleges érték, ezért lehetett korábban optimalizálással, újabb műszak bevezetésével tovább növelni - 150 ezer darab volt korábban.

A sajtótájékoztatón elmondták azt is, hogy a kecskeméti gyár közel maximális kapacitás mellett működött, az árbevétel pedig közel 3,7 milliárd euró volt tavaly, amely egyrészt meghaladta a 2018-ban realizált 3,6 milliárd eurós értéket, másrészt új rekordot jelentett a magyarországi operáció esetében.

Egyre fontosabb a magyar Mercedes-gyár szerepe

Az eseményen elmondták, hogy a kecskeméti gyár nemcsak hazánkban, hanem a Mercedes-Benz Cars globális gyártási hálózatában is tovább növelte jelentőségét. A gyár ugyanis úttörő szerepet tölt be olyan, új gyártástechnológiák alkalmazásában és tesztelésében, amelyeket a sikeres tesztidőszakot követően később a termelési hálózat más telephelyei is átvesznek és alkalmaznak.

Emlékeztettek arra is, hogy a rugalmas és hatékony termelésnek köszönhetően a Mercedes-Benz kecskeméti gyárában 2019-ben három alkalommal is sikeresen indították el az egymást követő új kompakt modellek sorozatgyártását. Februárban az újgenerációs CLA Coupé első sorozatgyártott példánya gördült le a gyártószalagról, amelyet rövid időn belül, júniusban testvérmodellje, az új CLA Shooting Brake követett. 2019 őszén a kecskeméti gyárban egy éven belül harmadszor indult el sikeres sorozatgyártás, amikor egyszerre hagyták el a gyártósort a kecskeméti kompakt modellek Mercedes-AMG Performance első példányai. Ez a háromféle modell is kizárólag a kecskeméti gyárban készül a világ piacai számára.

Christian Wolff, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója a sajtótájékoztatón elmondta,

Sem a 2019-es év termelési és a pénzügyi eredményei, sem pedig a modellpaletta szinte teljes megújulása nem lett volna megvalósítható a gyár elkötelezett, motivált és hozzáértő csapata nélkül.

Nagyon fontosak a kompakt modellek a Daimler számára

Korábban már részletesen írtunk arról, hogy az utóbbi évek ugyan az SUV szegmens térhódításáról szóltak a globális autópiacon, a kompakt szegmens modelljei még mindig rendkívül népszerűek a Mercedes vásárlóinak körében. Súlyuk magas szinten stabilizálódott az autógyártó összértékesítésén belül, így érdemben hozzájárultak ahhoz is, hogy a németek megvédték a világ elsőszámú prémiumautó-gyártójának járó címüket 2019-ben. Tavaly összesen 2,38 millió autót értékesítettek globálisan, amelyből mintegy 667 ezer darab volt kompakt személyautó, így az összértékesítésen belül közel 28 százalékos részarányt képviselt.

Nem véletlen, hogy a vállalat vezére úgy nyilatkozott, hogy a kompaktok népszerűségének köszönhetően:

A MERCEDES-BENZ KECSKEMÉTI GYÁRÁNAK TERMELÉSI PROGRAMJA MÁR 2020-RA IS TELÍTETt és teljes kapacitáskihasználás mellett termelnek.

Címlapkép forrása: Mercedes-Benz