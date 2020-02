Koronavírus: romlik a helyzet Olaszországban, Németországban és Ausztriában is

Egyre több helyen üti fel a fejét a koronavírus, a fertőzés rohamos terjedése miatt pedig fokozódnak az aggodalmak, hogy globális járvány lesz belőle, aminek szemmel látható hatása lesz a gazdasági növekedésre és a vállalati profitokra is. Nyilvánvaló, hogy a légitársaságokat és a turizmust érzékenyen érinti a koronavírus, hiszen járatokat kellett törölni és az utazási kedvet is visszaveti, az éttermek és a szórakoztatóipar is megszenvedi, de szinte minden iparágat érint a járvány a globális beszállítói lánc miatt, egyre több cég figyelmezett erre, több szektorból is.