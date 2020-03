Eldőlt: megépül az új Duna-híd

A Galvani híd megépítése jó megoldást kínál Dél-Buda és Dél-Pest összekötésére és segít a belváros forgalomcsillapításában.

A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa legutóbbi ülésén eldőlt az új déli Duna-híd kérdése is. Vitézy Dávid, a Budapesti Fejlesztési Központ vezérigazgatója bejegyzésében részletezte az új híddal kapcsolatos terveket azok után, hogy a közfejlesztési tanácsban Fürjes Balázs államtitkár felkérésére a Budapest Fejlesztési Központ nevében részletesen bemutatta a híd és a kapcsolódó utak terveit, a belvárosi forgalomcsillapítással való összefüggéseket, a villamosfejlesztések hálózati koncepcióját és a Galvani híd mellett szóló érveket.

A Galvani híd és a hozzá csatlakozó körút a belváros elkerülésével köti majd össze a városba nyugatról és délkeletről befutó sugárirányú főútvonalakat és autópálya-bevezető szakaszokat. Az új kapcsolat tehermentesíti a túlzsúfolt a Könyves Kálmán körút - Rákóczi híd útvonalat, és lehetővé teszi, hogy a belváros átfogó közúti forgalomcsillapítása is egyidejűleg megtörténjen, hisz jelentős közúti forgalmat vehet át az új híd nyomán a Rákóczi és Petőfi híd a belvárosi hidakról, elsősorban az Erzsébet hídról.

Arra is emlékeztet Vitézy, hogy a Galvani híd tervezésére nemzetközi tervpályázatot írtak ki, melyet a világhírű holland UNStudio méltán nyert meg. "A tervpályázatban a közlekedési szakértői munkacsoport vezetőjeként vehettem részt, szerintem kiváló terv győzött, ezért is örülök, hogy a híd és a kapcsolódó utak tervezését a Budapest Fejlesztési Központ és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. folytathatja a csütörtöki döntés nyomán" - írta.

A felmerült aggodalmakra is kitért a BFK vezére. Az egyik aggály az volt a Levegő Munkacsoport és a Magyar Kerékpárosklub részéről, hogy a tervezett új közúti kapacitások új forgalmat is generálnak, ha egyidejűleg nem történik forgalomcsillapítás a belvárosban, illetve megjegyezték, hogy a csillapítás az új hídtól függetlenül is lehetséges, nem kell minden intézkedéssel erre várni. Mindkettővel egyetértek és ami ennél fontosabb, az FKT döntése is világosan ezzel egybevágó: a Főváros és a Kormány is egyetértett abban, hogy az Új Duna-híd teljes belvárosi forgalomcsillapítási potenciálját a híd megnyitása idejére teljeskörűen kiaknázó intézkedési terv és forgalomtechnikai módosítások előkészítése szükséges a Főváros részéről, beleértve az érintett bevezető utak belső szakaszainak (így például az Üllői út belső szakaszának) forgalomcsillapítását. Az Üllői út azért is jó példa ezügyben, mert a Galvani híd átadása után nagyobb mérvű forgalomcsillapítás szükséges, de addig is van mit tenni: a metrópótlás után a ma kialakított buszsávokat már nem érdemes visszaadni a közúti forgalomnak, e téren is egyetértettünk az FKT ülésén.

Az észak-csepeli, újbudai és Soroksári út menti városfejlesztési potenciál kiaknázásán túl fontos cél, hogy az új híd minimum 37 ezer, de az említett kísérő forgalomcsillapítási intézkedésekkel akár 50 ezernél is több autóval csökkentheti a belváros napi autóforgalmát. Ez levegőminőség-javítási és klímavédelmi szempontból is fontos célkitűzés - mutat rá.

A tervezés első lépésétől fogva szem előtt tartjuk, hogy az új Duna-híd és a kapcsolódó körút városi főútként működjön: szintbeli csomópontjai legyenek, zebrákon lehessen keresztezni és ne csupán közlekedési folyosó, hanem a környező városrészek fejlődését, a kiterjedt rozsdaövezetek átalakulását szolgáló tengely legyen - sorolta a célokat a közlekedési szakember.

A környezeti szempontokat szem előtt tartva és a helyi lakosok elvárásainak eleget téve végleg kikerült a lehetséges változatok közül a Határ út menti kiserdőt hosszában végig felszínen átszelő megoldás - nyugtatja a helyieket Vitézy, majd hozzáteszi: a nyomvonal-vizsgálatok nyomán az FKT ez év végéig hozhat döntést a Galvani hídhoz Pesten csatlakozó útfejlesztések nyomvonaláról, hogy a körút elérhesse az Üllői utat.