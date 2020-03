Koronavírus: meglepetésre Kínában is romlik a helyzet

Sokáig úgy tűnt, hogy Kína túl van a koronavírus járvány nehezén, hiszen az új megbetegedések száma gyorsan és biztatóan csökkent. Most viszont második napja újra emelkedik a megerősített fertőzések száma.

Február utolsó napján 573-mal nőtt a megbetegedések száma Kínában, utoljára egy hete láthattunk ilyen magas adatot. A megelőző két napon 327, illetve 427 új fertőzést regisztráltak a hatóságok, vagyis a koronavírus terjedése kissé gyorsulni kezdett. Kedvezőbb hír, hogy a válságos állapotban lévők, illetve a halálozások száma továbbra is csökken. Ez azonban csak akkor tarthat ki, ha a most megfigyelt gyorsulás ideiglenes lesz, és újra lassulni kezd a járvány terjedése. Egyelőre korai lenne vészharangot kongatni, de az a nagyon optimista szcenárió, hogy a vírus kiindulópontjában a meglepően gyorsan véget ér a járvány, most halványulni látszik.

A kínai jó hírek az utóbbi napokban árnyalni tudták a világ többi részén megfigyelt gyorsuló ütemű terjedést. Annál is inkább, mert valószerűtlennek látszott, hogy Hupejből kiindulva Dél-Koreában, Iránban és Olaszországban is új fertőzési góc tudott kialakulni, de eközben Kína más tartományaiban, ahová biztosan sokkal több ember utazott, nagyon látványos kontroll alatt tudott maradni a vírus terjedése. Ezt szerencsére a friss adatok sem cáfolják, ugyanis a fertőzöttek túlnyomó részére továbbra is Hupejben találták rá. Egyelőre kockázatnak az látszik, hogy a közel 60 millió fős népességű tartományban az utazási korlátozások, karanténok, gyárleállások időszaka jobban elhúzódik a vártnál.

