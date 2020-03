Olyan budapesti vasútfejlesztés jön, amitől eldobhatjuk az agyunkat

A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa legutóbbi ülésén támogatta a Déli Körvasút projektet, ami lényegében egy vasút lesz a fővárosban. A Budapest Fejlesztési Központ egy látványos videót készített a fejlesztésről és annak várható hatásáról, Vitézy Dávid vezérigazgató pedig méltatta a döntést.

A Déli körvasút fejlesztésének célja, hogy több elővárosi vonat tudjon bejönni az agglomerációból Budapestre, a vasút az új megállók és új kapcsolatok révén nagyobb szerepet vállalhasson, versenyképessé válhasson Budapest közlekedésében. Hosszú évtizedek óta ez az első olyan vasúti beruházás, amely Budapesten belül új megállókkal és sűrűbb vonatokkal az ingázók mellett a városban közlekedők hasznát is szolgálja - közölte a BFK azok után, hogy a főváros és a kormány közös városfejlesztési fóruma elfogadta a beruházást.

A BFK egy videót is készített a projekt részleteinek bemutatására, amelyet Vitézy Dávid vezérigazgató is megosztott Facebook-oldalán és részletesen ismertette a körvasút várható előnyeit.

Ekkora vasútfejlesztés Budapest belső területén több, mint 100 éve nem történt

- vélekedett Vitézy.

Célunk, hogy a Körvasúton 10-15 percenként járhassanak a vonatok, összekötve az érdi, budaörsi és környező budai agglomerációt, Budafok-Nagytétényt, Kelenföldet, az újbudai egyetemvárost, a Soroksári út térségét és a Déli Városkaput, valamint a Népliget térségét Kőbánya-Kispesttel, a reptérrel és a pesti agglomerációval. A projekt révén a vasút sokkal versenyképesebbé válhat, így pedig Budapest jelentős közúti forgalomtól és ennek révén légszennyezéstől mentesülhet - vetítette előre a közlekedési szakember.

A Gulyás Gergely miniszter és Karácsony Gergely főpolgármester által vezetett tanács egyetértésre jutott abban, hogy a vasútfejlesztés közlekedési, klímavédelmi, környezeti hasznai miatt érdemes a támogatásra és megvalósításra. Az FKT rögzítette: a beruházás eredményeként a lakosság jelenlegi, a megengedett határértéket meghaladó zajterhelését új, korszerű zajvédő falakkal a lehetséges legalacsonyabb szintre kell csökkenteni. Az FKT-n egyetértés alakult ki abban is, hogy a kivitelezés során érintett zöldfelületek mértékét minimálisra kell csökkenteni, a beruházással érintett Hamzsabégi út menti parkot pedig színvonalas, a környéken élők igényeit maximálisan kiszolgáló közparkká kell fejleszteni - részletezi a döntést.

Ezzel összhangban az FKT elfogadta Fürjes Balázs államtitkár azon javaslatát is, hogy a Hamzsabégi úton tervezett új főút építését a Főváros és a Kormány közösen törölje a szabályozási tervekből, az országos és fővárosi tervdokumentumokból. Itt a Lágymányosi híd megépítése kapcsán terveztek utat évtizedek óta, mely a park helyére épült volna. A vasútfejlesztés keretében a parkot teljes körűen megújítjuk, a helyben élőket bevonva, a közúti nyomvonal tervét pedig a Főváros és a Kormány most közösen törli a távlati tervekből is, a zöldfelület megóvásával és tartósan zöldterületként való kijelölésével - folytatja bejegyzését. Vitézy a helyieket is igyekszik nyugtatni az óriási beruházás okozta zajterhelés miatt.

"Megértem a helyben élők aggodalmait, ezért ebben a videóban is igyekeztünk bemutatni: az ott élőkre maximálisan tekintettel lévő, a zajszennyezést csökkentő, a környező zöldterületeket egy ekkora beruházás mellett leginkább kímélő vasútfejlesztést tervezünk".

Címlapkép forrása. BFK videó