A magyar gazdaságot azonnal megütötte a koronavírus-járvány

Egyes hazai vállalatok már termeléscsökkenésre kényszerültek a koronavírus-járvány terjedése miatt, és ahogy terjed a járvány, úgy romlik a helyzet – derült ki a Portfolio körképéből. Viszonylag jó hír, hogy a magyar gazdaság kitettsége nem túlságosan nagy Olaszország irányába, azonban az olasz és a kínai problémák együttesen már ránk is érdemi hatással vannak. Nagy baj akkor lehet, ha a vírus terjedése miatt további európai karanténok alakulnak ki, és a koronavírus a következő hónapokban is a kontinensen marad. Azonban a GDP-növekedés már így is lassabb lesz, mint amit korábban lehetett várni.

Kína karanténban

A koronavírus közelít Magyarországhoz, ami a gazdaságunkra is hatással lesz. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke a Portfolio-nak elmondta, hogy a turizmus jelentősen visszaesett a világon, amit Magyarország is megérezhet, egyre többen halasztják el az útjaikat, és az új foglalások szinte leálltak.

„A beszállítói láncokkal egyre nagyobb gondok lehetnek, amit az is súlyosbít, hogy a világ egy része gyakorlatilag karanténba helyezte Kínát, hiába kezd helyreállni ott a termelés. Kínába ugyanis leállt az élelmiszer-szállítások egy része, mert a beszállítók attól félnek, hogy a koronavírust hozzák haza az üres konténerekben” – fogalmazott Parragh. „Mindezeknek súlyos gazdasági következményei lehetnek Kínára nézve, nem csak rövid, hanem hosszú távon is” – tette hozzá.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza a Portfolio-nak azt mondta, hogy nagyjából még egy jó hónapot ki tud húzni a legtöbb cég a kínai problémák, szállítási gondok miatt, de talán megússzuk a beszállítói láncok széttörését, hiszen a kínai termelés a korábbi 60%-os szintről 80%-ra kapaszkodott vissza. „Ez még mindig alatta marad a korábbi termelési szintnek, de látszik, hogy ha lassan is, de javul a helyzet” – mondta.

Tovagyűrűző olasz hatások

Az olaszországi helyzetet Parragh úgy értékelte, hogy

habár csak néhány napja tört ki a járvány, a karanténoknak és a termelés-visszaesésnek már most is hatása lehet Magyarországra.

„Olaszország egyes részeibe nem lehet termékeket szállítani, és onnan sem jöhet semmi, ez pedig azt jelenti, hogy az ellátási láncok megszakadtak” – mondta Parragh. Ami a magyarországi gyárakat illeti, sok cégnél már egyértelmű lehet a termelés visszaesése, de teljes gyárleállásról nem tudok – mondta Parragh.

„A lezárt olasz régió azért is kellemetlen Magyarország számára, mert az olasz export súlya 5% körüli, számos gépi eszköz, autóalkatrész, fémalapanyag és félkész termék az olaszoktól jön hozzánk” – mondta Virovácz. „A kínai termékeknél nagyobb a készletezés, mint az olaszok esetében, így súlyosabban érinthet bizonyos magyar gyárakat az olasz karantén, mint a kínai” – emelte ki Virovácz. Várhatóan így nem csak a kínai, de az olasz GDP-adat is kifejezetten gyenge lesz az első negyedévben, de a koronavírus az egész világgazdaság növekedését visszahúzza.

Lassabb világgazdaság

A napokban adta ki frissített előrejelzésé a Bank of America, a Capital Economics és a Moody’s is, mindannyian úgy számolnak, hogy idén a korábban vártnál lassúbb lesz a bővülés. A Capital Economics szerint a 2008-as válság óta ez lesz a leggyengébb év, azonban globális recesszióra egyelőre nem számítanak a cégek. Egy olyan szcenárióban, amikor a koronavírus miatt emberek milliói betegednek meg, nem lehet kizárni azt sem, hogy teljesen leáll a világ növekedése.

Termelési oldalon biztosan lesznek zavarok a magyar gazdaságban is, de azt még nem tudjuk igazán, hogy mennyire érint minket a vírus

– mondta Virovácz, ez természetesen attól függ, hogy mekkora lesz a járvány a világon és mennyire érinti Magyarországot. Annyi biztos, hogy a gazdasági növekedési előrejelzéseket „lefelé mutató kockázatok” övezik mostanra, vagyis a vártnál gyengébb lehet a GDP-növekedés.

Az biztos, hogy a járvány már most is érinti a magyar feldolgozóipart. A Beszerzési Menedzser Index februári értéke 50,1 pontra csökkent. Ilyen alacsony értékre 2013 nyara óta nem volt példa. A részletekből az is kiderült, hogy a BMI összeállításában résztvevő szakemberek hangulatára rányomta a bélyegét a koronavírus. A feldolgozóipari vállalatok beszerzési vezetőinek jelzéséből az is kiderült, hogy a szektor hazai képviselőinek működését már közvetlenül érinti a koronavírus: több (elsősorban Kínából származó) termék esetén jeleztek hiányt. Erre a várható problémára elsőként Sinkó Ottó, a Videoton társ-vezérigazgatója hívta fel a figyelmet a Portfolio-nak adott interjújában:

Félelemfaktor

A magyar kormány már a koronavírus-járvány kínai kirobbanása után 4%-ról 3,5%-ra csökkentette a 2020-as hazai GDP-növekedési előrejelzését, miután úgy vélték, hogy nyitott gazdaságként ránk is hatással lesz a vírus. A gazdasági elemzők is 3,5% körüli GDP-növekedést prognosztizálnak, azonban ezt még a koronavírus-járvány előtt jelezték előre. „A turizmus már most nagyot esett és az ellátási láncokról sem jönnek jó hírek, amit az ipar és a külkereskedelem is meg fog érezni” – mondta Virovácz, de egyelőre bizakodik abban, hogy ez a hatás csak átmeneti lesz.

„Ami igazán lehűti a gazdaságot, az nem más, mint a félelemfaktor. Amikor felüti a fejét a vírus, akkor sok vállalat otthoni munkavégzést rendel el és bezárnak az iskolák, szenved a szolgáltató szektor, mert nincs mozi, étterem, sportesemény, koncert, kiállítás, ez pedig gyorsan lehűti a gazdaságot” – mondta Virovácz, aki szerint az építőipar sem lesz kivétel, ott is megállhat az élet.

De még nyerhetünk?

De van egy érdekes aspektusa is a járványnak, ami hosszabb távon lehet hatással a világra. A francia pénzügyminiszter is arra szólította fel a cégeket, hogy a beszállítói láncaikat rövidítsék le, és hozzák vissza Európába a termelésüket – emlékeztetett Parrag László.

Ellátási láncaik mélyreható felülvizsgálatára szólította fel a francia feldolgozóipari vállalatokat Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter, mondván, hogy az új koronavírus által okozott járvány világosan megmutatta a kínai beszállítóktól való túlzott függőséget. Ez a járvány megmutatta, hogy az ellátási problémák stratégiai problémákat teremtettek bizonyos iparágakban – tette hozzá. A miniszter utasítást adott vizsgálat lefolytatására, hogy meghatározzák, mely francia iparágaknak kell "gazdasági és stratégiai függetlenségüket" helyreállítani.

Parragh szerint a koronavírus-járvány felgyorsíthatja azt a folyamatot, hogy a termelő cégek jöjjenek vissza Európába. Az MKIK elnöke szerint most lehet adócsökkentésekkel és egyéb eszközökkel olyan kedvező környezetet létrehozni, hogy végül minket válasszanak azok a cégek, amelyek vissza szeretnék helyezni a termelésüket Európába. Virovácz azonban úgy látja, hogy végül könnyen lehet, hogy a pénz diktál majd: ha a kínai termelés továbbra is olcsó marad, akkor a járvány „jelenlegi szintjén” a vállalatok ott fognak maradni.

