Itt a friss előrejelzés: ezt okozza a koronavírus a gazdaságnak

A világ négy nagy gazdasági térségében (USA, Kína, Eurózóna, Japán) összességében 2%-ot meghaladó évesített GDP-csökkenés várható az első negyedévben - legalábbis ez a Deutsche Bank elemzőinek az alapforgatókönyve. A nagy visszaesés egyértelműen Kína teljesítményére vezethető vissza, de a járvány előtti előrejelzéshez képest szembeötlő a romlás a többi gazdaságban is.

Amennyiben a válság elhúzódna (ez a "worst case scenario"), akkor a második negyedévre "érne be" igazán a koronavírus romboló hatása. Ebben az esetben az Egyesült Államok és az eurózóna is recesszióba esne, vagyis legalább két egymást követő negyedévben visszaesést mutatna a GDP.

OUCH! Deutsche Bank cuts global growth forecasts as Covid-19 is quickly becoming a global pandemic. Sees to sink into recession. Expects US growth to drop to below zero in Q2. #Germany