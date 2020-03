Nem! A koronavírus nem olyan, mint az influenza

Az új koronavírusnál sajnos csak a betegségről szóló tévhitek terjednek gyorsabban. Ebben a cikkünkben szeretnénk két gyakori tévhitet eloszlatni, mert túlságosan sokszor botlunk bele még mindig abba, hogy a „koronavírus nem is súlyosabb, mint az influenza”. Bárcsak igaz lenne.

"Mi ez a pánik? A koronavírus annyira sem veszélyes, mint az influenza"

Habár az új koronavírus-járványban a kitörése óta eddig sokkal kevesebben betegedtek meg és haltak bele a világszerte, mint a szezonális influenzában szoktak évente, az eddigi adatok alapján a COVID-19 sokkal halálosabb, mint az influenza. A szezonális influenzába ugyanis azok közül, akik elkapják a betegséget, mindössze 0,1% hal bele. Ezzel szemben az új koronavírussal fertőzöttek 2%-a életét veszíti.

Vagyis amíg az 1000 megbetegedettre jutó elhunytak száma az influenza esetében 1 fő, addig a koronavírusnál 20 körüli. A koronavírus tehát jelenlegi tudásunk szerint 20-szor halálosabb.

Fontos megjegyezni, hogy a halálozási ráta folyamatosan változik a koronavírus esetében, hiszen egy éppen javában zajló járványról beszélünk, és a jelenlegi adatok alapján éppen emelkedik a halálozási ráta. Ez azonban sajnos nem meglepő annak tükrében, hogy Kínában már lassul a járvány terjedése (kevesebb új megbetegedett), azonban a fertőzöttek egy része még nem épült fel, ez pedig a halálozási ráta további emelkedését vetíti előre. Ugyanakkor, valószínűleg sokan vannak azok is, akik nem mennek orvoshoz a tüneteikkel (mert csak enyhe tünetek jelentkeznek), hanem maguktól meggyógyulnak (így nem is diagnosztizálják őket az új koronavírussal, és nem kerülnek be a statisztikába).

„Jó, de sokkal kevesebben kapták el, mint az influenzát”

Az, hogy eddig a koronavírus nem terjedt még annál is gyorsabban, mint ahogy láthattuk, leginkább a szigorúvá váló járványügyi intézkedéseknek köszönhető.

A koronavírus R0 értéke (egy fertőzött hány másikat fertőz meg) ugyanis magasabb, mint a szezonális influenzáé.

A koronavírus R0 értéke legalább 2, de egyes becslések ennél magasabb értéket sem zártnak ki, sőt, megközelítheti a 3-at is, miközben a szezonális influenzáé 1,3. Ez azt jelenti, hogy egy koronavírussal fertőzött ember átlagosan több mint két másikat fertőzhet meg egy olyan populációban, amelynek nincs immunitása a betegségre, illetve nincsenek a fertőzések megállítására irányuló intézkedések. A legfontosabb tehát az, hogy a koronavírus R0 értékét 1 alá szorítsák szigorú járványügyi intézkedésekkel (karantén, betegek visszakövetése, utazási tilalom, stb.), hiszen így tudna eltűnni a vírus a világon. Ezt egyébként az influenza estében a hatékony vakcinák is segítik, a koronavírus esetében azonban ennek hiányában drasztikus korlátozó intézkedéseket kell alkalmazni a siker érdekében.

Mindezek tükrében látható, hogy miért nem szabad félvállról venni az új koronavírust; a halálozási ráta és a fertőzőképessége alapján ugyanis ez egy veszélyesebb betegség, mint az influenza, ez a magyarázat arra, hogy a világon szigorú járványügyi intézkedésekkel próbálják fékezni. Természetesen egyáltalán nincs ok a pánikra, de a járvánnyal kapcsolatos felelős és tudatos magatartás nagyon fontos.



Úgy gondoljuk tehát, hogy sem a "mit izgultok egy újabb influenzajárvány miatt" tájékozatlan hanyagsága, sem pedig a "mind meghalunk" pánikkeltése nem felelős magatartás. Ahogy már jeleztük: a Portfolio-nál a továbbiakban is az új információk hírértéke fogja meghatározni, mennyire lesznek a koronavírus járványról, és azok gazdasági fejleményeiről szóló cikkeink riasztók, vagy megnyugtatók.



