Fontos nap a mai: beszakadhatnak a piacok, ha Sanders lesz az elnökjelölt

A piacok egyelőre nem árazták be az esetleges demokrata győzelem esélyeit az amerikai elnökválasztás előtt, így ha nőni látszanak Bernie Sanders esélyei, akkor akár nagy korrekcióra is számíthatunk. Egyedül az egészségügyi szektorban tevékenykedő vállalatok papírjait tömörítő indexek zuhantak, ami nem is meglepő: Sanders „medicare for all” programja teljes átalakítást hozna az egészségügyben. Egy esetleges Biden-győzelem nem zavarná a piacokat, Bloombergnek pedig kifejezetten örülnének.

A mai szuperkedden 14 tagállamban is megtartják az előválasztást, és Bernie Sanders kiváló kezdése, valamint Joe Biden legutóbbi felemelkedése miatt megnőtt az esély arra, hogy a választás hamarosan két szereplőre korlátozódik – azt azonban hozzá kell tenni, hogy az államok döntő többségében csak most fognak szavazni, és még Michael Bloomberg sem szállt be a versenybe (a New York-i milliárdos minden bizonnyal az egyre növekvő támogatottsága miatt később akart beszállni a versenybe). A pénzügyi piacok kétségkívül egy Sanders-győzelmet éreznének meg a leginkább, a befektetők ugyanis aggódnak a vermonti szenátor gazdasági programja miatt – írja elemzésében az Amundi alapkezelő. A demokrata jelöltek programjairól itt írtunk részletesen:

Egy Biden-győzelem ugyanakkor nem mozdítaná meg a piacokat, az ő programja ugyanis nem tartalmaz radikális irányváltást a jelenlegihez képest. A programban beígért enyhe fiskális expanzió a magas infrastrukturális kiadásokkal pozitív irányba mozdíthatnák a piacokat, ezt azonban ellensúlyozná a személyi-jövedelemadó beígért emelése. A piacok viszont kétségtelenül Michael Bloomberg győzelmének örülnének a legjobban, ő ugyanis jelentős beruházásokat ígért az oktatásba és a szakképzésbe, a kutatásfejlesztésbe és vidékfejlesztésbe.

Az alapkezelő elemzésében kiemeli, hogy gazdasági szempontból a Trump-kabinet jól teljesített, a reálbérek ugyanis emelkedtek, az adócsökkentések pedig hozzájárultak a magas gazdasági növekedéshez. Az elemzés kiemeli ugyanakkor, hogy az amerikai társadalomban egy évszázada nem látott mértékre nőtt az egyenlőtlenség, amely nagyrészt Trump gazdaságpolitikájának tudható be.

Amerikai társadalom egyenlőtlenségének mutatószáma: a nemzeti jövedelem megoszlásának aránya a felső 1 és az alsó 50% között.

Sőt, Trump további adócsökkentéseket lengetett be, de ami sokkal nagyobb hatást gyakorolhat,hogy az újraválasztása esetén bekeményíthet Kínával szemben, és vámokat vethetne ki az európai termékekre is. Az elemzés arra is kitér, hogy a Fed rövid távon nem fog habozni, hogy a koronavírus terjedésével kapcsolatos kockázatokat mérsékelje. Az elemzés megjelenése óta már tudjuk, hogy a Fed rendkívüli kamatcsökkentést hajtott végre: a mai napon 50 bázisponttal vágták meg az alapkamatot.

Az amerikai eszközöket illetően az alapkezelő kiemeli, hogy a piacok egyelőre nem áraztak be egy esetleges Sanders-győzelmet, emiatt pedig egy erőteljes lefelé mutató kockázat lehet Sanders győzelmi esélyeinek növekedése. A különösen kitett ágazatok között az elemzés az egészségügyet említi, amely már most is nyomás alatt van, és a koronavírus, valamint az elnökválasztás együttes hatásai jelentős hatást fejthetnek ki a szektorban (Az S&P 500 egészségügyi indexe 12%-ot esett Sanders nevadai győzelme után). A jelölt-aspiráns további programpontjai (trösztellenes törekvések, a társasági adó visszaemelése, magas vagyon- és személyi jövedelemadó) további kockázatokat jelentenek.

Az Amundi szerint a kockázatkerülő magatartás miatt az amerikai kincstári papírok túlárazottak. A további befektetési lehetősek közül az alapkezelő a vállalati kötvényeket emeli ki, ahol a medve magatartást tapasztalhatunk úgy, hogy a fundamentumok egyébként ezt nem indokolják. Az elemzés szerint különösen azoknak a vállalatok papírjaira lehet ez igaz, amelyeket erős belső kereslet jellemez.

