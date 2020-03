Koronavírus: Németországra, Franciaországra és Spanyolországra kell figyelnünk

Három Kínán kívüli fertőzési gócban (Dél-Korea, Olaszország, Irán) továbbra is terjed a koronavírus, azonban eddig újabb olyan helyekre, ahol tömegesen betegednének meg az emberek és magas továbbfertőzési esélyek alakultak volna ki, mindezidáig nem bukkantak a hatóságok. Ugyanakkor érdemes figyelemmel követni három európai országot, ahol az elmúlt napokban emelkedő pályára került a megbetegedések száma.

Dél-Korában már 5000 feletti koronavírusos megbetegedést regisztráltak (tegnap még 4500 fő alatt volt a számuk), de Olaszországban is dinamikusan nő az esetek száma. A harmadik Kínán kívüli gócpontban, Iránban is egyre több, 1500 fő feletti COVID-19-cel fertőzött betegről számoltak be a friss adatok alapján. Iránban valójában sokkal több lehet a megbetegedés, de vagy a rezsim titkolja a valós adatokat, vagy az egészségügyi rendszer fejletlensége miatt nem tudják diagnosztizálni a betegeket. Valószínű, hogy a mindkét tényező szerepet játszik ebben.

Az elmúlt napokban azonban egyre több országban jelent meg a koronavírus. Olaszország mellett pedig több európai országban növekvő esetszámokat láthatunk. Spanyolországban 120 megbetegedést regisztráltak hétfőig, Németországban tegnapig 159 koronavírusos esetet diagnosztizáltak, Franciaországban pedig 191 megbetegedésről tudnak. Mindhárom országban az elmúlt napokban emelkedett meg az esetszám, így kulcskérdés lesz, hogy a következő időszakban miként sikerül a hatóságoknak kordában tartaniuk a járványt. A friss adatok már ma is több tucatnyi új megbetegedést mutatnak Németországban és Spanyolországban is, így az emelkedő trend minden bizonnyal folytatódni fog.

Címlapkép: Getty Images