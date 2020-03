Megszólalt Trump a kamatvágás után: „még, még, még, ennyi nem elég”

Az amerikai elnök szerint a legfontosabb, hogy a Fed felvegye a versenyt a legfontosabb versenytársaival, jelenleg ugyanis „nem egyenlő pályán játszanak”. Trump szerint ez nem igazságos az USA-val szemben, itt az idő, hogy az amerikai jegybank élen járjon a lazításban.

The Federal Reserve is cutting but must further ease and, most importantly, come into line with other countries/competitors. We are not playing on a level field. Not fair to USA. It is finally time for the Federal Reserve to LEAD. More easing and cutting!