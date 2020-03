Tízéves mélypontra csökkent a magyar külkereskedelmi többlet

Tavaly a frissített adatok alapján 4,9 milliárd eurós többlet keletkezett a külkereskedelmi mérlegben. Utoljára 2009-ben láttunk 5 milliárd euró alatti egyenleget, ám további drasztikus romlástól nem kell tartanunk.

A külkereskedelmi mérleg aktívuma 2017 óta csökken, amit elsősorban az erős belső beruházási és fogyasztási dinamikához kötődő erős importigényre vezethető vissza. 2019 közepén megállt a romló trend, ám az utolsó hónapok gyengébb exportteljesítménye következtében érdemi javulást sem láthattunk.

A külkereskedelmi mérleg romlása is hozzájárult ahhoz, hogy a nemzetgazdaság finanszírozási képessége nulla körüli szintre süllyedt. Ugyanakkor további jelentős romlásra senki sem számít. Ennek két fő oka van: egyrészt az elmúlt években kiépülő termelő kapacitások miatt jók az exportkilátások, másrészt a beruházások száguldásának alábbhagyásával az importigény növekedése csökkenhet. Kisebb-nagyobb kockázatot három tényező jelent: (1) a KSH revíziói az utóbbi időben jellemzően a kisebb többlet irányába mozdítják a külkereskedelmi mérleget, (2) a gyenge világgazdasági konjunktúra a bőséges kapacitások ellenére is visszafoghatja az exportértékesítést, (3) a fogyasztási dinamika az idén is magasabb lesz, mint a GDP-növekedés.

