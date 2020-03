Koronavírus: terjed a régióban a betegség

A szerdán rögzített két új esettel hatra emelkedett a Romániában észlelt koronavírusos fertőzések száma. Mindeközben tízre emelkedett Horvátországban a koronavírussal fertőzöttek száma. Szerdán Lengyelországban is megjelent az új típusú koronavírus.

Románia

A szerdán rögzített két új esettel hatra emelkedett a Romániában észlelt koronavírusos fertőzések száma. A kórt legutóbb egy 16 éves temesvári fiúnál és egy 71 éves suceavai férfinél azonosították. A temesvári tinédzser minden bizonnyal a 47 éves nagybátyjától kapta el a fertőzést, akit kedden utaltak be a temesvári járványkórházba. A férfi együtt repült Olaszországból Temesvárra azzal a 38 éves temesvári nővel, akinél múlt pénteken észlelték a kórt. Mindhármukat a temesvári járványkórházban tartják megfigyelés alatt. A férfi és a fiú tünetmentes, a férfi szerdai leleteiben már nem is tudták kimutatni a Covid-19-es kórokozót.

Az idős suceavai férfi autóbusszal tért vissza Magyarországon keresztül Romániába pénteken az olaszországi Lombardia egy olyan településéről, ahol korábban nem regisztráltak koronavírusos megbetegedéseket. Az autóbusz Nagylaknál lépett be Romániába - közölte Nelu Tataru egészségügyi államtitkár. Az idős férfi kedden észlelte a betegség tüneteit, ezért beutalták a suceavai megyei kórházba. A koronavírus-teszt pozitív eredménye után a jászvásári járványkórházba szállították.

A hatóságok valamennyi esetben próbálják felmérni, hogy a fertőzött személyek kivel kerültek kapcsolatba az elmúlt napokban, és újabb vizsgálatokat rendelnek el. Az orvosok már három nappal ezelőtt gyógyultnak nyilvánították azt az Gorj megyei fiatalembert, akinél a múlt héten először észlelték Romániában a koronavírusos fertőzést.

Horvátország

Mindeközben tízre emelkedett Horvátországban a koronavírussal fertőzöttek száma, közölte szerdán Vili Beros horvát egészségügyi miniszter a válságstáb ülését követően, amely naponta kétszer tart sajtótájékoztatót. Jelenleg három beteg van karanténban Zágrábban, öt Fiumében (Rijeka) és kettő Varasdon (Varazdin).

"A betegség enyhe lefolyású, azokat a személyeket, akikkel a fertőzöttek kapcsolatban álltak, időben megtaláltuk" - mondta a tárcavezető, hozzátéve: továbbra is ellenőrzés alatt tartják a helyzetet.

Újságírói kérdésre válaszolva, gondolkodik-e a kormány azon, hogy járványhelyzetet hirdessen, a tárcavezető azt mondta: először járványveszélyt kellett hirdetni. Ez adminisztrációs intézkedés, amely lehetővé teszi a miniszter számára, hogy több embert mozgósítson, megkönnyítendő a munkát.

Az utóbbi két fertőzött esetében férfiakról van szó: az egyiknél kedden, a másiknál szerdán mutatták ki a koronavírust. Mindketten sofőrök, és Olaszország valamelyik fertőzött tartományában jártak. Már korábban karanténban voltak, őket a varasdi kórházban tartják megfigyelés alatt.

Az első beteg, akiről múlt kedden adott hírt a kormány, egy 26 éves fiatal férfi, aki előtte Milánóban járt egy focimeccsen. A férfi testvére és barátnője is megfertőződött. Őket a zágrábi fertőző betegségek klinikáján kezelik.

A második beteg egy rijekai férfi, aki Olaszországban dolgozik, és csak a hétvégéket tölti otthon. Ő feleségét, sógorát, kislányát és még egy meg nem nevezett személyt fertőzött meg.

Horvátországban eddig 266 koronavírus-tesztnek lett negatív eredménye. Kilenc esetben még várják az eredményeket.

Horvátország a múlt hétfőn vezetett be fokozott készenléti állapotot, ami annyit jelent, hogy a határokon fokozott ellenőrzésnek vetik alá azokat, akik az olaszországi fertőzött tartományokból térnek haza.

Azokat, akiknél valamilyen tünetek mutatkoznak, azonnal kórházba szállítják, hogy lefolytassák a szükséges vizsgálatokat. Azonnali karantént rendelnek el továbbá azok számára, akik magas fertőzési kockázatnak voltak kitéve.

A horvát-szlovén határon öt határátkelőhelyen, 24 órában dolgoznak az egészségügyi ellenőrök. A vizsgálatok lefolytatására külön mobilkonténereket állítottak fel. Az utasoktól nyálmintát is vesznek, felveszik az adataikat, a külföldi állampolgároknak pedig be kell jelenteniük azt a horvátországi lakcímet, ahol tartózkodni fognak.

Lengyelország

Lengyelországban is megjelent az új típusú koronavírus - közölte szerdán délelőtt a kormány. A SARS-CoV-2 vírus okozta első fertőzést egy korábban Németországban járó embernél mutatták ki. Az illető jól érzi magát, a nyugat-lengyelországi Zielona Góra város kórházában kezelik - közölte sajtóértekezletén Lukasz Szumowski lengyel egészségügyi miniszter. Házi karanténba helyezték a beteggel korábban érintkező embereket, köztük a családtagokat - mondta Szumowski.

Tájékoztatása szerint az ilyen helyzetben szükséges minden eljárást betartottak. A beteg telefonon értesítette tüneteiről az orvost, ezt követően speciális mentőautóval szállították kórházba. A miniszter közlése szerint a lengyelországi kórházakban 68 fertőzésgyanús embert vizsgálnak, mintegy ötszázan karanténban vannak.

Szerda este először tartják meg a koronavírus miatt a kormány mellett már korábban felállított válságstáb ülését. A testület ezentúl naponta tanácskozik. Még az első fertőzés kimutatása előtt bejelentettek a Covid-19 okozta esetleges járványra felkészítő kórházi gyakorlatokat is.

Hétfőn a lengyel szejm rendkívüli ülésén, gyorsított eljárásban elfogadták azt a törvényt, amely az új koronavírus és más fertőzések okozta járvány megelőzéséről és kezeléséről szól. A parlamenti vita során Mateusz Morawiecki kormányfő közölte: az ország a "lehető legjobb módon" készült fel a vírus megjelenésére.

Lengyel kezdeményezésre szerdán Prágában megkezdődött a visegrádi kormányfők rendkívüli csúcstalálkozója, amelyen megvitatják a koronavírus terjedésének megakadályozásával kapcsolatos teendőket is. Pénteken, szintén Varsó kezdeményezésére, az uniós egészségügyi miniszterek tartanak rendkívüli tanácskozást Brüsszelben.

Lépnek a V4-ek

Szorosabb lesz a koronavírus-fertőzéssel kapcsolatos együttműködés a visegrádi országok között - közölte Andrej Babis cseh miniszterelnök szerdán a V4-ek rendkívüli prágai kormányfői találkozója után tartott sajtóértekezleten.

Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia kormányfői az információcsere mellett megegyeztek abban is, hogy szükség esetén készek konkrét segítséget is nyújtani egymásnak, például a védőeszközök beszerzésében - mondta Babis.

A lengyel kezdeményezésre létrejött prágai tanácskozás legfőbb témája a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozásával kapcsolatos időszerű kérdések megvitatása volt.

"Megállapítottuk, hogy pánikra nincs ok, de elővigyázatosnak kell lennünk, hogy megakadályozzuk a vírus terjedését" - szögezte le Babis. Elmondta: a közeljövőben találkoznak a visegrádi egészségügyi miniszterek, hogy megbeszéljék a konkrét kérdéseket.

A visegrádi országok nemcsak a jóban tudnak együttműködni, hanem a bajban is - mondta Orbán Viktor miniszterelnök szerdán Prágában. A visegrádi országok (Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia) kormányfői csúcstalálkozóján - amelyen egyebek mellett a koronavírus-helyzetről egyeztettek - Orbán Viktor kiemelte: jó döntés volt összehívni a találkozót, mert a vírus bekerült a V4 területére, beköszöntött a közép-európai valóságba. Tudtuk, hogy ez előbb-utóbb bekövetkezik - tette hozzá. Közölte: ugyan Magyarországon még nem derítettek fel fertőzést, de "nem ringathatjuk magunkat abba az illúzióba, hogy Magyarország ebből ki tud maradni".Nekünk is szembe kell nézni a tényleges fertőzés veszélyével, azzal hogy a vírus megjelenik ott is, ahol még nincs - mondta.

Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő szerint az első lengyelországi koronavírusos eset kezelése megmutatta, hogy a hatóságok intézkedései hatékonyak. "A határok nem tudják megállítani a járványt. Szükségesnek tartjuk a nemzetközi együttműködést, ezért kezdeményeztük a visegrádi találkozót" - mondta Morawiecki újságíróknak. Mindent meg kell tenni annak érdekében is, hogy a járványnak minél kisebb hatása legyen a gazdaságra - tette hozzá.

Peter Pellegrini ügyvezető szlovák miniszterelnök kijelentette: bár Szlovákiában még nem jelent meg a koronavírus, tudják, ez csak idő kérdése, ezért a hatóságok terveket dolgoztak ki a probléma kezelésére. A találkozó két másik témáját a török-görög határon kialakult feszültség, valamint az Európai Unió következő költségvetési időszakának problémái alkották. A kormányfők egybehangzóan hangsúlyozták a külső schengeni határok védelmének szükségességét.

A cseh, a lengyel és a szlovák kormányfő megismételte, hogy készek továbbra is minden segítséget megadni a határvédelemhez a migrációs nyomás alá kerülő országoknak. "Nagyra értékeljük Görögország igyekezetét a külső határok védelmében. Készek vagyunk segítséget nyújtani, ebben egyetértés van köztük" - jelentette ki Babis. Peter Pellegrini azt is elmondta, hogy Szlovákia álláspontja változatlan a kvótaügyben. "Szolidárisak vagyunk, de továbbra is kitartunk azon álláspontunk mellett, hogy mi akarjuk meghatározni, ki települhet le országunkban" - szögezte le. Az Európai Unió következő költségvetésével kapcsolatban a négy visegrádi ország megerősítette eddigi álláspontját, miszerint nem tudják elfogadni a kohéziós alapok, a támogatások mértékének csökkentését.

