Ez a befektetés az aranynál is nagyobbat szólhat – Mutatjuk, hogyan lehet beszállni!

Itt az új csúcs az aranynál
Az elmúlt hónapokban nagyon izgalmas volt az arany, mint befektetési sztori – több okunk is volt rá, hogy részletesen foglalkozzunk a nemesfém kilátásaival, a teljesség igénye nélkül:
- a vámháború felerősödésével beindultak a recessziós árazások és rendszerszintű leolvadást láthattunk a globális tőkepiacokon,
- egyelőre nem sikerült pontot tenni az orosz-ukrán konfliktus végére, egy ilyen helyzet kedvez a klasszikus menekülőeszközöknek,
- de a globális költségvetési hiányok emelkedése,
- a trendszerűen gyengülő dollár
- és az amerikai hitelminősítés májusi lerontása
és a stagflációs félelmek felerősödése is az arany felé terelte a fókuszt.
Az elmúlt napok meredek áremelkedését az amerikai jegybank várható kamatcsökkentése támogatja, miután Jerome Powell Fed-elnök óvatosan jelezte egy ilyen lépés lehetőségét. A ma megjelent amerikai munkaerőpiaci jelentés pedig csak újabb olaj volt a tűzre.
