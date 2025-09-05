Ez a befektetés az aranynál is nagyobbat szólhat – Mutatjuk, hogyan lehet beszállni!

Aki az arany történelmi csúcsról csúcsra járó grafikonjára ránézve úgy érzi, hogy lemaradt erről a lehetőségről, annak itt a jó hír: van egy könnyen elérhető tőzsdei befektetési forma, ahol nem elég, hogy általában az aranynál is meredekebb emelkedést szoktunk látni bikapiac esetén, hanem a nemesfémmel ellentétben itt nem jöttek el a történelmi csúcsok.

Itt az új csúcs az aranynál

Az elmúlt hónapokban nagyon izgalmas volt az arany, mint befektetési sztori – több okunk is volt rá, hogy részletesen foglalkozzunk a nemesfém kilátásaival, a teljesség igénye nélkül:

a vámháború felerősödésével beindultak a recessziós árazások és rendszerszintű leolvadást láthattunk a globális tőkepiacokon,

beindultak a recessziós árazások és rendszerszintű leolvadást láthattunk a globális tőkepiacokon, egyelőre nem sikerült pontot tenni az orosz-ukrán konfliktus végére, egy ilyen helyzet kedvez a klasszikus menekülőeszközöknek,

egy ilyen helyzet kedvez a klasszikus menekülőeszközöknek, de a globális költségvetési hiányok emelkedése,

a trendszerűen gyengülő dollár

és az amerikai hitelminősítés májusi lerontása és a stagflációs félelmek felerősödése is az arany felé terelte a fókuszt.

Az elmúlt napok meredek áremelkedését az amerikai jegybank várható kamatcsökkentése támogatja, miután Jerome Powell Fed-elnök óvatosan jelezte egy ilyen lépés lehetőségét. A ma megjelent amerikai munkaerőpiaci jelentés pedig csak újabb olaj volt a tűzre.