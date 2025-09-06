  • Megjelenítés
Testközelből Trump támadása a Harvard ellen

Vidovszky Áron
A Portfolio Checklist hétvégi különkiadásában ismét vendégünk volt Kovács Ferenc Soma és Szepesi Mór, a Harvard és a Yale Egyetem diákjai, akikkel részletesen elemeztük Donald Trump elnök amerikai elit egyetemeket és különösen a Harvardot ért példa nélküli támadását, a trumpi vámok körül kialakult egyetemi diskurzus legfontosabb megállapításait, az elhíresült Trump-Zelenszkij vita Ivy League-es fogadtatását, és az AI szerepét a felsőoktatásban, illetve a világban. A beszélgetést kér részletben közöljük, a folytatás egy héttel később, jövő szombaton érkezik.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Magyar sportsikerek a Harvardon – (01:34)
  • Magyar Chairman a Yale-en – (05:34)
  • Trump támadása a Harvard ellen – (11:07)
  • Miért pont a Harvard? – (15:42)
  • A Yale reakciója: Institutional Netruality – (19:23)
  • Bajban a kórházak – (25:51)
  • Antiszemitizmus, DEI, sátortáborok – (27:40)
  • Trumpi vámpolitika egyetemi megítélése – (38:53)
  • Találkozások: Theresa May, Mike Pence – (42:12)
  • Trumpi gazdaságpolitika harvardos kritikája – (49:27)
  • Trump-Zelenszkij vita megítélése – (54:00)
  • A képzettség szerepe az AI korszakban – (59:33)

Címlapkép forrása: Shutterstock

