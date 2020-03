A történelem ismétli önmagát: kigolyózhatják Sanderst a centrista jelöltek

Joe Bident támogatja a demokrata előválasztási versenyből tegnap kiszállt Michael Bloomberg. A milliárdos azt mondta, hogy kampányapparátusát felhasználja majd Trump ellen, de első körben Bernie Sanders lehet Bloomberg propagandagépezetének célpontja. A helyzet hasonlít ahhoz, amit 2016-ban láttunk – a centrista demokraták akkor is összefogtak a rendszerkritikus, progresszív Bernie Sanders ellen.

Michael Bloomberg bejelentette, hogy Joe Bident támogatja a demokrata előválasztási versenyben, miután kiszállt a megmérettetésből. New York ex-polgármestere hozzátette, folytatja a munkát Donald Trump legyőzéséhez. Bloomberg tegnapi New York-i beszédében elmondta, hogy a szuperkedd után nem látja lehetőségét, hogy elnyerje a jelöltséget, és nem akarja pártja esélyeit rontani - írja a Bloomberg.

Bloomberg rekordösszeget, 687 millió dollárt költött saját vagyonából a kampányra, ennek ellenére rosszul szerepelt. A szuperkedd győztesének Biden nevezhető, aki 14-ből 10 államban nyerni tudott, és a jelenleg 566 delegálttal bír. Bloomberg ehhez képest 53 delegáltat gyűjtött.

Azért léptem be a versenybe, hogy legyőzzem Donald Trump elnököt, és most ugyanezek okból lépek ki. Ha versenyben maradnék, nehezebb lenne elérni ezt a célt.

Bloomberg hozzátette, hogy Trump legyőzéséhez előbb fel kell sorakozni a legesélyesebb jelölt mögé. Ahogy ő fogalmazott, a legesélyesebb jelölt az „ő barátja, egy igaz amerikai, Joe Biden”, és arra kérte támogatóit, hogy szavazzanak Bidenre a következő fordulókban.

A milliárdos azt ígérte, hogy a kiépített infrastruktúrát és a kampányra szánt pénzt a jelölt szolgálatába állítja a legfontosabb csatatérnek minősülő államokban. Bloomberg kampánymenedzsere, Kevin Sheekey azt mondta, hogy az infrastruktúra első körben Sanders ellen irányulhat majd. Bloomberg és Biden szerdán telefonon beszéltek egymással, és a versenyben maradt jelölt megköszönte Bloomberg támogatását, valamint az olyan kérdésekben tett erőfeszítéseit, mint a fegyvertartás korlátozása és a klímaváltozás.

Ez a verseny túlmutat a jelölteken és túlmutat a politikán. Ez Trump legyőzéséről szól, és a te segítségeddel véghezvisszük ezt

- írta Biden.

Bloomberg egyedi kampánystratégiát választott, amikor kihagyta az első néhány előválasztási fordulót, és csak a szuperkedden szállt be. A milliárdos a vállalatbirodalma irányítását is alkalmazottaira bízta a kampány idején. Így tett korábbi polgármestersége alatt is, majd miután 2013-ban leköszönt, visszatért az üzleti szférába.

Érdekes adalék, hogy tavaly azért döntött úgy, hogy megméretteti magát a demokrata elnökjelöltségért, mert a többi jelöltet, köztük Bident, túl gyengének ítélte meg ahhoz, hogy legyőzzék Trumpot. Bloomberg rengeteg pénzt költött a kampányban, az amerikaik 60%-át sikerült elérnie a kutatások szerint.

A jelenlegi helyzet nagyon hasonló a 2016-oshoz , amikor a szintén centrista, mainstream demokrata jelöltek Hillary Clinton javára léptek vissza, és a demokrata pártelit is mellette állt ki, hogy így kerüljék el egy rendszerellenes szemléletű, a demokrata hagyományokhoz képest szokatlanul baloldali jelölttel, Bernie Sanders-szel szemben.



Címlapkép: Getty Images