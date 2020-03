Koronavírus: haladékot kapott az emberiség a klímaválság megoldására

Míg a világ mind nagyobb része a koronavírus terjedése miatt retteg, a járvány csendben ha nem is választ ad, de legalább is átmenetileg közelebb viszi az emberiséget a valaha volt egyik legnagyobb kihívása megoldásához, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez. A klímaváltozás első számú felelősének tartott szén-dioxid-kibocsátás ugyanis - egyelőre még csak Kínában - akkorát zuhant, nagyrészt a koronavírus ipari termelést és közlekedést visszafogó hatására, ami már globális léptékben is érzékelhető. Ezzel együtt jelenleg erősen kérdéses, hogy hosszabb távon is megspórolhatjuk-e a koronavírus-járvány miatt nem kibocsátott üvegházhatású gázt, sőt.

Kína légszennyezése napjainkra olyan hatalmas mértékűre nőtt, hogy a helyi CO2-kibocsátás átmeneti csökkenése a globális emisszió szintjén is érzékelhető. A kínai gazdaság szén-dioxid-kibocsátása már meghaladja az Egyesült Államok és az Európai Unió összesített emisszióját és 2019-ben elérte a 9,4 milliárd tonnát a BP adatai szerint, ami a teljes globális kibocsátás mintegy 27 százaléka. A koronavírus (COVID-19) február 10-től, a kínai újévet követő meghosszabbított munkaszüneti periódus végétől február végéig a kínai szén-dioxid-kibocsátást körülbelül 100 millió tonnával vághatta vissza. A járvány kitörése miatti megbetegedések és óvintézkedések gyárak és finomítók leállásához vezetett Kínában, aminek hatására a kínai kibocsátás februárban legalább 25 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól - mutatott rá a Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) független kutatóintézet elemzője, Lauri Myllyvirta a Carbon Brief klímaügyi oldalon.

Az elsősorban a kínai szén- és olajfogyasztás gyengülésével összefüggő jelenség egyben azt jelenti, hogy a globális CO2-emisszió 6 százalékkal eshetett vissza a kéthetes időszak során.

Kína napi szénfogyasztása február végén közel 40 százalékkal múlta alul a 2019-es szintet, miután idén évben elmaradt a felhasználás holdújévi munkaszünetet követő fellendülése a villamosenergia-kereslet megrendülése miatt. Az idei évben a kormány a járványra tekintettel meghosszabbította a munkaszüneti időszakot, azonban az energiafogyasztás és szénfelhasználás az első ezt követő munkanap, február 10. után sem állt vissza a normál szintre. Sőt, az ipari kapacitások - szénerőművek, kohók, kokszolók, alapvető acéltermékek gyártása, finomítók - kihasználtsága tovább csökkent ezt követően.

A legnagyobb hat kínai villamosenergia-termelő vállalat napi szénfogyasztásának alakulása:

A vírus fészkének számító Kínában a gazdaság szinte minden szektorát negatívan érintette a járvány kitörése. A legfontosabb ipari szektorok aktivitása 15-40 százalékkal volt alacsonyabb február első három hetében, mint a megelőző évben. Az építőipar aktivitásának visszaesése az acél, cement és egyéb anyagok iránti keresletet is többéves mélypontra csökkentette. A kínai újautó-eladások pedig februárban 30 százalékkal múlhatták alul a tavalyi év hasonló időszakában regisztrált, már akkor is visszaesőben levő szintet. Az olajfinomítók a szokásosnál kevesebb üzemanyagot termelnek a kereslet gyengülésére reagálva, miután például a kínai belföldi és nemzetközi légi járatok száma napi 13 ezerrel zuhant; a belföldi forgalom visszaesése 60-70 százalékos volt januárhoz viszonyítva. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) és a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) első becslései szerint a járvány a globális olajkeresletet fél százalékkal mérsékelheti 2020 első három negyed évében.

Az ICCT (International Council on Clean Transportation) becslései alapján a járvány csak február második felében 11 százalékkal vágta vissza a globális légi közlekedésből származó CO2-emissziót.

A kínai ipar és közlekedés visszaesése nem csak a szén-dioxid-, de a nem annyira a klíma, mint inkább emberi egészség szempontjából veszélyes nitrogén-dioxid-kibocsátást is alaposan visszavetette az országban. A kínai újévi szünetet követő héten az NO2 légköri koncentrációja átlagosan 36 százalékkal maradt el az előző évi értékektől Kína-szerte, ahogyan azt a NASA műholdas felvételei is mutatják.

A nitrogén-dioxid átlagos légköri koncentrációja (molekula/négyzetcentiméter) a kínai holdújévi munkaszünet előtt, alatt és után a NASA műholdfelvételei alapján 2019-ben és 2020-ban:

Jelenleg ugyanakkor több mint kérdéses, hogy az emberiség hosszabb távon is megspórolhatja-e a koronavírus-járvány miatt nem kibocsátott üvegházhatású gázt, sőt. Bár az átmeneti hatás szigorúan a klímavédelmet tekintve meglehetősen pozitív, a kieső szennyezést hamarosan kamatosan bepótolhatja az emberiség. Az eddig leginkább érintett Kínában korábban sem volt ismeretlen az a gyakorlat, mellyel a valamilyen okból kieső ipari termelést később erőltetett ütemben igyekeznek behozni. Így történt ez a globális pénzügyi válság és a 2015-ös kínai belföldi gazdasági lassulás után is.

A járvány kontrollálása és a gazdasági növekedés fenntartása ma a kínai kormány két legfontosabb célja, ami szinte automatikusan a környezetvédelem szempontjának háttérbe szorulásával jár. Bár Kína jelentős erőfeszítéseket tesz gazdasága zöldítése érdekében, ugyanakkor a gazdasági növekedésre vonatkozó ambiciózus kormányzati célok teljesítése prioritást élvez.

Ez pedig azt jelentheti, hogy a legsúlyosabban érintett olyan iparágakat, mint például az acél- és cementipart később extra élénkítő intézkedésekkel próbálhatják majd felpörgetni, akár a szén visszaszorításának ideiglenes felfüggesztésével

- idézi a The New York Times Li Shou-t, a Greenpeace Asia tanácsadóját. A gyárak termelésének későbbi maximalizálása pedig értelemszerűen az emisszió megugrását vonhatja maga után.

A várakozások szerint a vírus csak az idei első negyedévben mérsékelheti érdemben a kínai emissziót, kérdés persze, hogy milyen gyorsan térnek vissza a dolgok normál kerékvágásukba. Az emisszió februári 25 százalékos csökkenése azonban önmagában az éves kínai kibocsátást még mindig csak körülbelül 1 százalékkal mérsékli, márpedig a termelés gyorsan helyreállhat a nagy kibocsátó iparágakban. Sőt, ha valóban extra gazdaságélénkítő intézkedések jönnek, akár magasabb szinten is folytatódhat ahhoz képest, mint ha a járvány nem tört volna ki, maga után vonva az üvegházgáz-emisszió növekedését is.

A kilátásokat befolyásolja, hogy a járvány miatt kieső munka a jövedelmeket, így a fogyasztói keresletet is elnyújtott hatással tarthatja nyomás alatt. A járvány a pénzügyi szektorban is zavart okoz, és miután számos kisvállalkozás (valamint egyre több háztartás) jelentős adóssággal küzd, a járvány akár létükben is fenyegetheti ezeket. A legfontosabb kérdést a keresleti oldalon az építőipari aktivitás további alakulása jelentheti. Az ágazat nagymértékben függ az országon belül ingázó munkaerőtől, márpedig a közlekedést érintő korlátozások miatt a termelés normalizálódása egyáltalán nem tűnik egyértelműnek. A lakáspiaci kereslet várható gyengülése ugyancsak lassíthatja az építőipar talpra állását. Bár a központi értékelés szerint egyes régiókban a vírus megjelenésére adott reakciók túlzóak voltak, a helyi döntéshozók a jelek szerint továbbra is fenntartották vagy akár szigorították is az intézkedéseket, ami arra utal, hogy a járvány terjedésétől való félelem sok helyen felülírhatta a pártközpont gazdasági növekedési prioritását.

Ha azonban a kínai központi kormányzat beváltja a kiterjedt gazdaságélénkítő intézkedésekre tett ígéretét, akkor az összességében még növelheti is a CO2-kibocsátást.

Mindemellett a gazdaságélénkítés egyik kínálkozó célpontja éppen a tiszta, megújuló energiaforrások és az energiahatékonyság területe, miután 2019-ben a beruházási aktivitás gyengülése volt megfigyelhető ezekben az ágazatokban. A kínai hivatalos adatok szerint az újonnan telepített szélerőművi kapacitás 4, a nap- és vízerőművi 53, az új nukleáris kapacitások nagysága pedig 31 százalékkal csökkent 2019 első 11 hónapjában éves összevetésben, míg az elektromos autók értékesítése 32 százalékkal zuhant.

Ami a további kilátásokat illeti, ma még meglehetősen nehéz akár csak megközelítő becsléseket is tenni. Miközben Kínában már lassulni látszik a járvány terjedése, és ezen a héten január közepe óta a legkevesebb új megbetegedést regisztrálták, a világ más részein - Európában, Ázsia egyéb területein és az Egyesült Államokban - ugyanakkor a fertőzések számának alakulása alapján még felfutóban van a járványhelyzet. Ez már érzékelhető abban is, hogy a légi utak iránti kereslet - már Kínán kívül is - drasztikusan esik, a foglalások zuhannak, a társaságok sorra jelenti be a járattörléseket, és óriási veszteségekre készülnek a koronavírus miatt. A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) a tavaly decemberben 2020-ra várt 4,1 százalékos bővülés helyett már 0,6 százalékos visszaesésre számít a légi utak iránti globális keresletben. A gazdaság egyéb területeit egyelőre alig érinti a vírus felbukkanása, legfeljebb közvetve, a kínai gazdasággal összefüggésben, azonban ez később nyilván változhat, például, ha a kínaihoz hasonlóan kiterjedt járványhelyzet alakulna ki a világ más pontjain is.