Újabb koronavírusos beteget jelentettek Magyarországon, ez a harmadik eset!

Újabb koronavírusos beteget resiztráltak Magyarországon, ezzel háromra nőtt az igazoltan fertőzöttek száma - írják a koronavirus.gov.hu-n.

Egy Milánóban dolgozó debreceni férfi koronavírus tesztje is pozitív lett. A férfi rendszeresen ingázik az olasz nagyváros és Debrecen között. Február 29-én, szombaton hajnalban szállt le repülővel a hajdúsági megyeszékhelyen, a reptéri testhőmérséklet-ellenőrzéskor még nem volt láza.

Később belázasodott, és a mentő a Kenézy Gyula Kórházba szállította, ahol elkülönítették, és mintát vettek tőle. Azóta bebizonyosodott, hogy megfertőződött az új koronavírussal.

Az oldalon azt írják, hogy holnap bővebb tájékoztatást adnak az állapotáról.

Mint azt korábban írtuk, a Portfolio tudomására jutott, hogy egy Milánóból Debrecenbe érkező repülőgépen a kötelező ellenőrzésnél a hőmérők 32-33 fokos testhőmérsékletet mutattak ki. Helyszíni forrásunk szerint az utasokat ennek ellenére minden további nélkül átengedték, a tévesztést több kép (a Bloomberg és az MTI fotói) is igazolja. Mint ismert, az ellenőrzéseket azt követően vezették be, hogy kiderült, Észak-Olaszországban megjelent a koronavírus.

A Debreceni Nemzetközi Repülőtéren végzett koronavírus-vizsgálattal kapcsolatban megjelent cikkünkre később a reptér is reagált, közleményükben azt írták, hogy

Amikor a jelenlévő orvosok látták, hogy az egyik ott használt műszer dekalibrált, rossz értéket mutat, annak használatát befejezték és a másik, helyes értékeket mutató eszközt használták tovább.

Emellett azt írták, hogy az érintett gép összes utasát és a személyzetét megvizsgálták, állapotukról adatlapot vettek fel, amelyen rögzítették a hőmérsékletüket is. Továbbá minden érintett utassal telefonon is felvették a kapcsolatot és meggyőződtek arról, hogy senki sem lázasodott be a hibás mérés óta.

Mindeközben kiderült, hogy a debreceni férfi a Wizzair egyik milánói járatán jött haza:

