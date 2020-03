Igazi forradalomra készültek az autóiparban – Váratlanul mégis becsukják a boltot a németek

Váratlanul véget ér az elmúlt évek egyik nagy autóipari sztorija, a Deutsche Post ugyanis bejelentette, felhagy az elektromos kisteherautók gyártásával, amelyekkel igazi forradalomra készült az iparágban.

Érdekeli, hogy mi a véleménye a külföldi és a hazai szakembereknek a globális és a magyar járműipar legnagyobb kihívásairól és az azokra adható legjobb válaszokról, megoldásokról? Jelentkezzen itt még ma, a Járműipar 2020 konferenciára!

Az utóbbi évek nagy sztorija volt az autóiparban, hogy a Deutsche Post tisztán elektromos meghajtású kisteherautók gyártásába kezdett egy erre szakosodott startup, a StreetScooter felvásárlásával. A német posta valóságos forradalomra készült a szegmensben, ahová kényszerből lépett be, egészen egyszerűen azért, mert nem talált az igényeinek megfelelő járműveket. A vállalat vezérének korábbi beszámolója szerint nem volt kellően strapabíró, értelmezhető hatótávolságot biztosító elektromos modell a piacon, így jobbnak látták, ha saját maguk gyártják le azt.

Sokáig úgy tűnt, a német posta törekvése iskolapéldája lesz annak, hogy mekkora változásokat hoz a járműgyártásba az elektromos hajtáslánc térhódítása, egyben mekkora kockázatot jelent a hagyományos szereplők számára.

Korábban ugyanis döntően a belsőégésű motorok fejlesztése, gyártása több évtizedes versenyelőnyt biztosította számukra a riválisokkal szemben, illetve a magas beruházási költségek miatt távol tartotta az új belépőket az iparágtól. Az elektromos hajtáslánc megjelenésével viszont mindez megváltozott, hiszen egy olyan megoldásról beszélünk, amelyet már nem csak az autógyártók, hanem azok beszállítói is fejlesztenek, értékesítenek. Ez viszont azt is jelenti, hogy bárki számára elérhetővé vált minden olyan alkatrész, amely egy elektromos jármű előállításához szükséges és pontosan ezt használták ki a németek is.

A StreetScooter projektről



A Deutsche Post 2014 decemberében jelentette be, hogy megvásárolja az elektromos járművek gyártására létrehozott aacheni startupot, a StreetScootert, annak érdekében, hogy a jövőben saját maga építhesse meg elektromos autóit. A felvásárlást 2016-ban újabb beruházás követte, amelytől azt várták, hogy lehetővé teszi majd az évi 10 ezer darabos elektromos kisteherautó legyártását. A Deutsche Post az üzlet indulásakor kiemelte, egyetlen alkatrészt sem fog maga előállítani, hanem egyszerűen egy szoftver segítségével megrendeli azokat. A megoldást egyébként a PTC szállította, a cég számos beszállító alkatrészeit tette elérhetővé bárki számára, aki kifizette szoftverének éves felhasználói díját.

Az üzlet gyorsan bővült és sikerült olyan meghatározó piaci partnert találnia a németeknek, mint a Ford, amellyel közösen gyártották az elektromos kisteherautókat. A Transit alapjaira épített StreetScooter Work XL modell összeszerelésére a Ford kölni üzemében került sor, az áruszállítókat aztán a Deutsche Post DHL használta Németországban.

Nem csak az amerikaiak láttak fantáziát a StreetScooterben, annak elektromos modelljeiben. A kínai állam tulajdonában álló Chery Holding tavaly szeptemberben egyezett meg a Deutsche Posttal arról, hogy egy 500 millió eurós beruházás keretében közösen gyártanak majd elektromos kisteherautókat Kínában. A megállapodás aláírására, amelynek értelmében az érintettek egy vegyesvállalat létrehozását vállalták, Angela Merkel kínai körútja alatt került sor. A terv az volt, hogy a fenti összegből egy évi 100 ezer jármű legyártására alkalmas üzem épül fel, ahol a StreetScooter modelljei készülhettek volna 2021-től.

Váratlanul bejelentették: bezárják a boltot

Az előzményekhez, az utóbbi időszak híradásaihoz képest mindenképpen nagy meglepetés volt, hogy a Deutsche Post váratlanul bejelentette:

befejezi az elektromos kisteherautók gyártását.

Részletekbe nem bocsátkozott a vállalat, Melanie Kreis pénzügyi igazgató azt viszont elárulta, hogy a kutatás és fejlesztés, valamint a gyártás magas költségei miatt évek óta veszteségesen működtek. Hozzátette, hogy csak tavaly durván 100 millió eurós veszteségük volt. Kreis beszélt arról is, hogy a gyártás leállítására az év vége felé kerül majd sor és durván 300-400 millió euró leírására kényszerülnek majd.

A StreetScooter modelljeit, amelyekből durván 11 ezer darab teljesít szolgálatot, 2020 végéig gyártják majd, addig néhány ezer darabbal tovább bővül majd a Deutsche Post flottája. A vállalat tájékoztatása szerint 2021-től más, feltehetően szintén német autógyártóktól vásárolják majd a járműveiket.