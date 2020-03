Mennyi pénze van az Orbán-kormánynak a koronavírus elleni harcra?

Több száz milliárd forintnyi tartalékhoz tud hozzányúlni az idei költségvetésben a kormány, ha azt a koronavírus miatti helyzet indokolná. Ennek azonban ára van.

Európában nem csillapodik a koronavírus-járvány, a gócpontnak számító Észak-Olaszországban súlyosbodik a helyzet, a 10 milliós Lombardia tartomány már teljes karantén alá került és itthon is egyre több a fertőzött, az operatív törzs egyre komolyabb intézkedéseket hoz. Látva a romló európai szituációt, adódhat a kérdés: ha a vírus elleni védekezés idehaza is elhúzódik, akkor mekkora összeget tud előteremteni rövid idő alatt a magyar kormány erre a célra?

Ezt már Orbán Viktor is megpendítette, amikor az operatív törzs március 5-i ülése utáni sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy "a kormánytól ez a helyzet azt követeli meg, hogy biztosítsa a védekezési munkához szükséges forrásokat". Majd gyorsan hozzátette:

ígérhetem, hogy a vírus elleni küzdelemnek anyagi gátja, akadálya Magyarországon nem lesz.

Ezért cikkünkben bemutatjuk, hogy a 2020-as költségvetésben milyen lehetőségek vannak az új közegészségügyi célok maradéktalan finanszírozása érdekében.

Összesítésünk szerint a kormánynak több, egymásra épülő költségvetési "mozgástere" lehet:

A 2020-as költségvetést eleve komoly tartalékokkal tervezte meg a kormány (a korábbi évekkel összevetve is nagyon óvatos). Az Országvédelmi Alap 378 milliárd forintra rúg, emellett létezik az általános tartalék 110 milliárd forint összegben. Ez lehet az első védelmi vonal, ha a kormány valahová nyúlni akar a koronavírus miatt keletkező plusz egészségügyi, rendészeti, eszközbeszerzési kiadások finanszírozásakor. A kormány segítségére lehet továbbá, hogy a rendkívül erős tavalyi bázisnak köszönhetően a 2020-as költségvetés tavalyi elfogadása óta az idei számok is javulhattak, az áthúzódó hatás a költségvetés bevételi oldalán is éreztetheti hatását. Ez néhány tízmilliárd forintot jelenthet, azonban azóta új kiadási tételeket is bejelentett a kormány (pedagógus pótlékemelés például) és itt érdemes megjegyezni azt is, hogy a kormány eredetileg 4%-os növekedéssel tervezte az idei büdzsét, azonban legutóbb már 3,5%-ról beszélt. Szükség esetén a kormány nemcsak a hivatalos tartalékot hasznáélhatja, hanem más kiadási (például beruházási) célokról csoportosíthatja át a szükséges összegeket. A védekezés talán legvégső finanszírozási lépcsőfoka a 2020-ra kitűzött nagyon alacsony hiánycéllal függ össze: a GDP arányában 1%-os hiánycélt tűzött ki a kormány. Végső esetben az sem kizárt, hogy enged az 1%-os célból a kormány. Nyilván ez az opció a legutolsó és korai lenne már most ennek a lehetőségnek az élesítéséről beszélni, de nem árt számba venni ennek a méretét. Ha eljátszunk ezzel az egyelőre elméleti forgatókönyvvel, és azt mondjuk, hogy ebben az esetben a hiánycél felső határa az EU maastrichit 3%-os deficitlimitje, akkor mintegy 970 milliárd forintos "tartalék" szabadul fel a költségvetésben. Ennek kapcsán hangsúlyozzuk: ez valóban nagyon elméleti szcenárió, ugyanis a befektetők, hitelminősítők árgus szemekkel nézik a deficitmutatóinkat, az elmúlt években ezek szigorú betartása rendkívüli mértékben erősítette a pénzügyi stabilitást.

Ha a gazdaság a kormányzati várakozásoknál nagyobb mértékben lassul (az új hivatalos növekedési prognózis 3,5%-ról szól 4% helyett), akkor az természetesen a költségvetésre is hatással lesz (kevesebb adóbevétel), ami rontja a deficittel kapcsolatos kilátásokat és szűkíti a költségvetés szabad mozgásterét.

Ennél a pontnál pedig eljutottunk egy fontos gazdaságpolitikai dilemmához. Ha csak a védekezésre fókuszálunk, akkor közben a gazdaságélénkítésre nem maradhat elég puskapor, ami visszahat a rendelkezésre álló tartalékok mértékére is. A jelek szerint ezzel tisztában van a kormány is, ugyanis Orbán Viktor e heti tájékoztatóján arról is beszélt, hogy "először az emberéletet érintő kérdésekkel kell foglalkozniuk, az az első, aztán majd a gazdasági hatások felmérésével foglalkoznak a pénzügyi szakemberek, ez egy későbbi munka lesz". De a kérdésekre adott válaszaiból kiderült: a pénzügyi tárca már dolgozik a kalkulációkon.

Érdekes lesz látni, hogy egy ilyen környezetben (eleve lassuló külső konjunktúra, koronavírus okozta negatív kockázatok, látványosan gyengülő forint) milyen makrogazdasági prognózist készít a kormány a néhány hét múlva megjelenő 2020-as konvergenciaprogramjában.

Címlapkép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) az operatív törzs ülésén a Belügyminisztériumban 2020. március 5-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán