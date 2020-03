A maradék puskaport is ellőhetik a jegybankok: minden eszközt bevethetnek a koronavírus ellen

Bár konszenzusos álláspontnak tűnik, hogy a jegybankok a monetáris politika hagyományos eszközeivel csak nagyon korlátozottan tudnak fellépni a vírus ellen, ez nem jelenti azt, hogy tétlennek kell maradniuk. A legfontosabb, hogy likviditást biztosítsanak az ellátási láncban szereplő vállalatoknak. A fejlett országok jegybankjainak várható lépése pedig érezteti majd hatását a fejlődő piacokon is.

A globális növekedési várakozások romlásával a jegybankok lépéskényszerbe kerültek. Az amerikai jegybank szerepét ellátó Fed múlt héten már rendkívüli, 50 bázispontos csökkentést hajtott végre, és további csökkentésekre van kilátás. A lépés a többi jegybankot is arra ösztönözheti, hogy valamilyen könnyítést eszközöljenek. A JP Morgan elemzésében a globális kamatszint 50 bázispontos csökkentését jelzi előre az idei évre:

Erősen vitatott, hogy a vírus okozta egyedi válsághelyzetet a szokásos jegybanki akciókkal sikeresen lehet-e orvosolni. A kamatvágások nem tudják megállítani a vírus terjedését, mint ahogy a lezárások költségeinek mérséklésére sem alkalmasak. (Erről itt írtunk részletesebben.) A helyzetet nehezíti, hogy a fejlett országok jegybankjai közül sok már most a minimumhoz közeli kondíciókat tart fenn.

A bank elemzésében ennek ellenére felhívja a figyelmet, hogy a központi bankoknak igenis jelentős szerepe lehet a sokk kezelésében.

Az elemzés három fontos lehetséges lépést emel ki, amelyekkel a jegybankok mérsékelhetik a sokk hatásait, valamint a sokk elmúlása után hozzájárulnak a normalizálódáshoz. Ezek a következők:

Célzott és széles körű likviditás biztosítása. Noha a jegybankok nem tudják megállítani a vírus terjedését, a lépéseikkel csökkenteni tudják annak a gazdasági kárait. Ehhez likviditást kell biztosítaniuk és könnyebb hozzáférést a hitelpiacokhoz, hogy a pánik közepette ne lépjen fel hitelszűke.

A járvány elleni hiteles és erőteljes fellépés csökkentheti a félelmeket és a pszichológiai alapú tőkemenekülést, ezzel mérsékelheti az eszközárak esését.

A fejlett országok jegybankjainak korlátozott lehetőségei mellett a Fednek kulcsszerepe van az ösztönzések hatékonyságának növelésében. A Fed a kamatcsökkentéssel növeli a feltörekvő piacokon a jegybankárok mozgásterét, az enyhítés ráadásul – részben a dollár árfolyam-változása miatt – a többi jegybankot is arra ösztönözheti a fejlett országokban, hogy lazítsanak.

A bank szakértői szerint a tavalyi központi banki fellépés jó példa volt a hatékony jegybanki fellépésre a kereskedelmi háború okozta negatív hangulatban. A jegybankok ugyan nem tudták befolyásolni a konfliktus kimenetelét, mint ahogy a vállalatok negatív várakozásain sem tudtak javítani, a jegybanki akciók – különösen a Fed és Kínai jegybankok lépései – hidat képeztek az általános pozitív piaci fejlemények és a negatív érzelmek között.

A legfontosabb ok, amiért a Fed lépései sikeresek voltak, hogy elősegítették a lazítást a fejlődő országokban. A kínai feldolgozóipar szenvedésével az ellátási láncba kapcsolódó kereskedelmi többlettel bíró fejlődő gazdaságok kilátásai is romlottak, eközben a negatív kereskedelmi egyenlegű fejlődő országok gazdasági és politikai kockázatokkal nézhettek volna szembe. A Fed lépésének köszönhetően a feltörekvő piacok jegybankjai előtt számos tér nyílt az élénkítésre.

Noha a tavalyi beavatkozás már megmutatta, hogy a jegybankok ébersége segíthet kezelni a sokkot, a bank elemzése megjegyzi, hogy az idei koronavírus-járvány sokkal komolyabb kihívást jelenthet a jegybankoknak. Ha vetünk egy pillantást a globális BMI-re, akkor drámai mértékű hatást várhatunk a GDP-növekedésben.

Az elemzés azt is kiemeli, hogy míg februárban a vírus gazdasági hatásai leginkább csak Kínában érvényesültek, addig márciusban a járvány már javában terjed Amerikában és Európában is.

Azt is meg kell jegyezni, hogy bár a Fednek van mozgástere, de az korlátozottabb, mint tavaly (köszönhetően a 2019-es 75 bázispontos csökkenésnek), és a 2018-2019-es amerikai költségvetési élénkítés hatásai is kifutóban vannak. Épp emiatt a globális monetáris politika lépései számos új elemet kell, hogy tartalmazzanak, többek között szorosabb együttműködést az országok között és azokon belül is.

Az ellátási láncok fenntartási érdekében a jegybankoknak együtt kell működniük a kormányokkal a vírusnak leginkább kitett kis- és közepes vállalatok finanszírozásában. Az ázsiai jegybankok közül már több is tett ilyen lépést, és várható, hogy az európai és amerikai kontinens egyes államai is meglépik ezt a következő hetekben.

Ugyan a Fed az alacsonyabb kamatok irányába mozdult el, a többi G4 jegybank nem változtatott. A Fed lépés által okozott nyomás és a romló gazdasági kilátások vélhetően egy azonnali, közös fellépést eredményeznek majd a G4 jegybankjaitól. A JP Morgan a Bank of Englandtól kamatcsökkentést vár erre a hónapra, az EKB és a japán jegybank pedig eszközvásárlásokba kezdhet, és segítheti a KKV-k hitelezését is.

A jegybankok javítani akarják a lépéseik hatékonyságát, azzal, hogy előretekintő iránymutatásukban azt sugallják, hogy tartósan alacsonyan tartják majd a kamatkondíciókat.

A JP morgan várakozása szerint az agresszív jegybanki előretekintő iránymutatásra azért is van szükség, mert a koronavírus járvány dezinflációs hatású lesz. Az olajárak meredeken zuhanni fognak idén, és a korábbi sokkhatások (mint például a terrorcselekmények vagy a természeti katasztrófák) azt jelzik előre, hogy a szolgáltatások árainak emelkedése nyomás alá kerül. A középtávú inflációval szembeni piaci várakozások így nem meglepő módon csökkentek is:

A Fed kamatdöntésére válaszul a JP Morgan további lépéseket vár majd a jegybankoktól. A bank 2020-ra további 30 bázispontos kamatcsökkentéseket jelez előre.

