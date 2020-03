Ezeket az országokat vágná földhöz elsőként a koronavírus: egyikük még idén becsődölhet

Egyre többen kongatják a vészharangot: a koronavírus már betört Európába, és nem látszik, hogy hol van a vége. A járvány elleni védekezés súlyos gazdasági következményekkel járhat, a mélyen integrált Európában egymás után dőlhetnének be a gazdaságok. De ki jelentene először recessziót, és mely országokban okozhatna tartósan kárt egy kiterjedt járvány? Ezt mutatjuk meg a legfőbb gazdasági mutatók, az érintett ágazatok és a gazdasági kapcsolatok figyelembevételével.

Ázsia után immár Európa a koronavírussal legfertőzöttebb kontinens. A vírus epicentruma a földrészen Olaszország, de egyre nőnek az esetszámok Franciaországban, Németországban és Spanyolországban is. A járvány a lakosság körében ugyan nem végez nagy pusztítást, az azzal szembeni védekezésnek viszont jelentős gazdasági hatásai lehetnek. A kontinens legnagyobb gazdaságai már így is szenvedtek, így a járvány végképp nem hiányzott a döntéshozóknak.

A növekedés a legtöbb nyugat-európai országban már eddig is törékeny volt. Az EU domináns gazdaságának, Németországnak az ipara már jó ideje nem teljesít jól, Olaszországról pedig ugyanez mondható el. További kockázati tényező, hogy az európai gazdaságok szorosan integrálódtak, így az egyik tagállam visszaesése könnyen továbbgyűrűzik.

De melyik európai ország van kitéve a legnagyobb veszélynek? Hogy ezt meg tudjuk állapítani, megnéztük az Európai Unió országainak gazdasági helyzetét. Fontos kiemelni, hogy mi most nem a vírus terjedésének esetleges irányával számoltunk, hanem a gazdaságok állapotát és felkészültségét néztük meg. A főbb makroadatok mellett megvizsgáltuk a gazdaság szerkezetét is, azon belül is leginkább a turizmus GDP-hez való hozzájárulására voltunk kíváncsiak.

Nekik fog fájni a leghamarabb

A vírus terjedésével együtt a hatóságok is egyre szigorúbb intézkedéseket hoznak. Ilyenek az utazási korlátozások, elzárások, de akár a helyzet rosszabbodása esetén a részleges- vagy teljes határzár is. Lombardiát a tegnapi napon például teljes karantén alá vonták. A vírus kontinentális terjedése esetén az utazási kedv egyébként is csökken, az esetleges korlátozó intézkedések pedig nagymértékben visszavághatják az idegenforgalmat.

A járvány negatív gazdasági hatásait a leggyorsabban tehát a turizmus és a vendéglátás szenvedi meg.

Európában ez különösen nagy problémát jelent, hiszen egyes tagállamokban a turizmus nagy részt hasít ki a bruttó hazai termékből. Tipikusan ilyenek a déli tagállamok, amelyekre a kevésbé iparosodott gazdaság (ez alól Észak-Olaszország a kivétel), a mezőgazdaság túlsúlya és az innovatív vállalkozások hiánya mellett a fiskális felelőtlenség is jellemző. Amellett tehát, hogy a nagy részarányú turizmus mellett a déliek vannak rövid távon a legjobban kitéve a koronavírus káros hatásainak, a kilátásaik a vírustól függetlenül se voltak jók.

De nézzük meg pontosan, hogy az egyes tagállamokban mekkora a szálláshely-szolgáltatásoknak, a vendéglátásnak és az utazásszervezésnek a súlya a GDP-n belül:

Ciprus és Görögország vezeti a rangsort, náluk a bruttó hazai termék 7,4, illetve 7%-a származik a turizmusból. Ez utóbbi arány látható Horvátországnál is, de a spanyol turizmus 6,7%-os részaránya is magasnak nevezhető. Portugália (6,1%) és Ausztria (5,4%) esetén szintén meghatározó az ágazat. Olaszország és Franciaország a maga 3,9 és 3%-os részarányával csakugyan kiemelt desztinációnak minősülnek, de náluk a turizmus részaránya nem annyira meghatározó, mint a korábban említett országoknál.

Ez azonban még önmagában nem jelenti azt, hogy ők lesznek a koronavírus legnagyobb európai áldozatai, hiszen az sem utolsó szempont, hogy a turizmus borítékolható visszaesése milyen állapotban éri az adott gazdaságot. Ehhez érdemes vizsgálni, hogy a járvány kitörése előtt milyen növekedési kilátásai voltak az országoknak. Minél magasabb, annál inkább átvészelhetik a turisztikai szektort érő sokkhatást.

Amint az ábrán látható, az Európai Bizottság minimális, 0,3%-os növekedéssel számolt Olaszország esetén. Ez instabillá és sebezhetővé teszi az olasz gazdaságot, és amint arról fent írtunk, a turizmus részaránya a csizmaországban csakugyan magas (3,9%). Nem jó hír, hogy az ország egyik legfőbb ágazata, az ipar már eddig is szenvedett. Látva a turizmus magas részarányát és a már a járvány előtt is alacsonynak becsült idei növekedést, akkor szinte borítékolhatjuk, hogy

amennyiben a vírus még hosszú hónapokig velünk marad, akkor az olasz gazdaság idén zsugorodásra számíthat. Az esetszámok pedig gyorsuló ütemben nőnek az országban.

Nem lehetnek nyugodtak a franciák sem: az ő növekedési kilátásait a Bizottság 1,1%-ra lőtte be, ez egy hónapokig elhúzódó járvány esetén nagyon könnyen elolvadhat – főleg a relatíve nagy súlyú turizmus miatt. Ez pedig a billegő költségvetési pozíciót, illetve az államadósság-pályát is próbára teheti. A német növekedési kilátások szintén nem jók – bár ott az idegenforgalom nem hasított ki akkora szeletet a gazdaságból, ennek ellenére a recessziós kockázat náluk is nagy. Ugyanakkor Németországnak nagy költségvetési mozgástere lehet ellensúlyozni a fékez hatásokat, igaz, ezt az elmúlt években látványosan vonakodott kihasználni.

Érdemes még kiemelni az Egyesült Királyságot is, ahol a turizmus 3,4%-ot tett hozzá a GDP-hez, az idei várható növekedés pedig 1,2%. Ráadásul az idegenforgalmi ágazatot még egy kockázat érinti az idén: a Brexit végleges formájáról való döntés. A spanyolok esetén ugyan 1,7%-os növekedéssel számolt a Bizottság, a turizmus részaránya kiemelkedően magas, 6,7%. Ugyanez a helyzet Portugáliával is – a gazdaság teljesítményében (1,7%-os a várható növekedés) ugyan van tartalék, de a túlsúlyos idegenforgalom (6,1%) Portugáliát is a recessziós kockázatoknak leginkább kitett országok közé sorolja. Ide sorolhatjuk Ausztriát is - az alacsony növekedés (1,2%) mellé magas turizmus-részarány párosul.

Görögországban és Horvátországban ugyan szintén meghatározó az ágazat, a növekedési kilátások viszont kellően stabilak ahhoz, hogy egy pár héten belül tetőző koronavírus-járvány még ne fordítsa recesszióba a gazdaságot – előbbi ország 2,4, utóbbi 2,6%-os GDP-növekedéssel számolhatott 2020-ban az epidémia megjelenése előtt. Ciprussal is ez a helyzet, a 2,5% feletti tervezett növekedés némi biztonságot jelent nekik a magas részarányú turizmus mellett is.

Ha csak a növekedési kilátásokat és a turizmus részarányát nézzük, akkor akár hátra is dőlhetnénk: Magyarország és általában a régió nem tartozik a gazdaságilag veszélyeztetett országok közé. A Bizottság 3,2%-os növekedést jósol nekünk, aminek mínuszba fordulásához azért jó ideig elhúzódó járványra lenne szükség. Ugyanez igaz legtöbb szomszédunkra is, Romániában például akár 3,8% is lehet(ett volna a vírus megjelenése előtt) a növekedés idén.

A túlságosan nyílt gazdaságok sokkal sebezhetőbbek

Az még önmagában nem biztosíték a lassulással szemben, ha a turizmus súlya alacsony, mint ahogy egy impresszív GDP-növekedési kilátás sem jelenti azt, hogy a recessziós félelem szóba sem jöhet. Ha ugyanis a bruttó hazai termék növekedését az exporton keresztül a nemzetközi kereskedelem táplálja, akkor az országot a koronavírus révén érheti kínálati (beszállítói láncok szétszakadása, ellátási problémák), illetve keresleti (külső piacok zsugorodása, exportértékesítési lehetőségek beszűkülése) sokk.

A kvázi egységes európai gazdasági térségen belül ez hatványozottan igaz, ráadásul az alacsony növekedési kilátásokkal és magas részarányú turizmussal jellemezhető 3 nagy gazdaság, a német, a francia és a brit együtt az összes EU tagállam külkereskedelmében meghatározó szerepet játszik. Nézzük meg, kik függnek leginkább a külső kereskedelemtől.

Luxemburg és Málta magas GDP-arányos exportteljesítményén nem kell meglepődnünk, esetükben azonban egészen parányi gazdaságokról beszélünk (így bővebben nem is térünk ki rájuk). Írország a függő helyzetéből adódóan szintén kiszolgáltatott a nemzetközi gazdaságnak. Náluk viszont alacsony a turizmus súlya (1,9%), és a növekedési kilátások is (3,6%) jók, így ők nem sorolhatók a kiemelten veszélyeztetett országok közé.

Ezt az adatot látva azonban már nem mehetünk el szótlanul a régiónk mellett. A mi esetünkben 84,9%-os exportarányt láthatunk a GDP-n belül, ami az egyik legnagyobb az EU-ban. Itthon azonban nem játszik olyan fontos szerepet a turizmus (bár súlya egyre nő), és a növekedési kilátások is masszívak. A szlovákok viszont már okkal aggódhatnak – az ő növekedési kilátásait most rontotta le a Bizottság 2,2%-ra, emellett pedig az export aránya is extrém magas (96,1%). Az is problémát okoz Szlovákia esetén, hogy a partnerek nem kellően diverzifikáltak: az exportjuk 22%-a Németországba irányul. Itt írtunk az országról bővebben:

Csehország szintén megérezheti a járvány negatív hatásait: a növekedési várakozásait a Bizottság 2,1%-ra lőtte be, ami bár stabil, de semmiképp nem magas. Az export aránya a GDP-hez képest viszont 78,5%, valamint a német gazdasággal való szoros kapcsolat miatt bizony a 2,1%-os előrejelzés sem jelent garanciát a cseheknek – őket is a veszélyeztetett országokhoz kell sorolni.

A túlsúlyos turizmus okozta veszélyt a horvátoknál és a görögöknél emeltük ki a korábbiaknak, náluk azonban a viszonylag alacsony exportarány a magas növekedéssel együtt mérsékli a kockázatokat. Ciprust mérsékelt kockázat jellemzi: az exportarány 60% felett van. Az osztrákok kitettségét az alacsony exporthányad csökkenti. Hasonló a helyzet Olaszországban is, ahol az erős belső kereslet ad némi stabilitást: az export mindössze a GDP 31,5%-ig terjed. A kedvezőtlen GDP-kilátások és az intenzív idegenforgalom mellett legalább ez mérsékli a kockázatot - de csak mérsékli, nem szünteti meg. Hasonló a helyzet a spanyoloknál, portugáloknál és a franciáknál is.

Érdemes azonban megemlíteni még Belgiumot és Hollandiát is, hiszen náluk magas az export részaránya, utóbbinál pedig a turizmus is relatíve erős (2,8%). A GDP-kilátások pedig kifejezetten rosszak: Belgium 1,2, Hollandia 1,3%-kal nőtt volna, ha nincs járvány.

Rövid összesítésünk szerint tehát a legnagyobb gazdasági kockázat Olaszország esetén azonosítható a példátlanul kedvezőtlen GDP-növekedési előrejelzés és a turizmus magas súlya miatt (ezt az export alacsony részaránya csak részben ellensúlyozza). Ezt tetézi a költségvetés ingatag helyzete és a magas államadósság miatti szűk mozgástér. Az olaszok mellett a franciák, spanyolok, osztrákok és portugálok a gyenge növekedési kilátások és a turizmus nagy súlya, a németek a gyenge GDP-kilátások miatt kerültek fel a listára. A külkereskedelmi adatokkal kiegészítve a recessziós félelmek megalapozottak Hollandiában, Belgiumban, és a külkereskedelem extrém túlsúlya miatt Csehországban és Szlovákiában is. A briteket is fel kell venni a listára, hiszen az alacsony növekedés és jelentős turizmus mellett bár az export nem kockázati tényező, esetükben számolni kell a Brexit hatásaival is, és a ciprusiak sem dőlhetnek hátra az erős idegenforgalom és a viszonylag magas arányú külkereskedelem miatt.

Természetesen a külkereskedelmen keresztül érkező sokkokra is érvényes, hogy annál súlyosabbak, minél tovább kényszerül védekezni a világ a koronavírus-járvány ellen. Amennyiben a helyzet hamar megoldódna, alacsony gazdasági áldozattal megúszható lenne a vírus terjedése.

Nem mindegy, ki milyen fegyvert tart a kezében

Az, hogy egy gazdaság ki van téve a recesszió vagy a jelentős gazdasági lassulás kockázatának, még nem jelenti azt, hogy az be is következik. Az országok gazdaságpolitikai döntéshozói egy sort eszközt bevethetnek, hogy mérsékeljék a kockázatot, vagy enyhítsék a visszaesést. Ebben a tekintetben egyrészt örülhetünk, hogy a 2008-as válság szigorúbb fiskális politika felé terelte a z EU-tagállamokat, másrészt viszont felemás érzésünk lehet látva, hogy az EKB nem tudta még normalizálni a monetáris politikáját, ezért a 0%-os euróövezeti alapkamat mellett a valutaövezet tagjai gyakorlatilag eszköztelenek maradtak, hogy monetáris oldalról beavatkozzanak (legalábbis hagyományos módon, nem konvencionális eszközök még szóba jöhetnek, de korlátok ott is vannak).

Az ábrán látszik, hogy a horvátok, románok, csehek még mindig bőven bevethetik az alacsony kamatok fegyverét, de a lengyel, magyar és brit jegybankok sem teljesen eszköztelenek. A többieknek marad a fiskális politika. Nézzük meg a költségvetés mozgásterét is országonként:

Láthatjuk, hogy az uniós országok meglehetősen eltérő pozíciókból várják az esetleges élénkítési (költekezési) igényt. A korábban általunk veszélyeztetett országok közé sorolt Németországnak bőven van tere a fiskális élénkítésre, mint ahogy a csehek is nyugodtan költekezhetnének, akárcsak a hollandok és portugálok és az osztrákok.

Kétségbeejtő ugyanakkor az olasz költségvetés helyzete – a 2,3%-os hiányterv már így is az EU toleranciaszintjének a határát súrolja. Conte miniszterelnök már be is jelentette, hogy lazább szabályokat kér a büdzsére vonatkozóan, ha a járvány eszkalálódik – Ursula von der Leyen bizottsági elnöktől ezt vélhetően meg is kapja majd. Nagy mozgástér azonban így sincs.

A veszélyeztetettek közé sorolt britek, belgák, franciák, spanyolok és szlovákok pedig masszív hiánnyal terveznek az idei évre. Az ő eszközeik tehát végesek, ráadásul a briteken kívül még a monetáris lőporos hordók is üresek.

A recesszió elmúlik, de vannak, akik tartósan megszenvedhetik a járványt

Azzal az állításunkkal, hogy az EU tagjainak egy meghatározó része recesszióba fordulhat idén, nem állítottunk újat: sok elemzőház már valós kockázatként számol egy idei visszaeséssel. A recesszió hatásait azonban lehet mérsékelni, ha erre megvannak a fiskális eszközök. Az eddig veszélyeztetett országok közül például Németország és Ausztria bőven élénkíthet, mint ahogy a hollandoknak és a portugáloknak is van némi mozgástere.

A többletkiadások azonban – különösen recesszió idején – növelik az állam eladósodottságát. Sok európai ország eladósodottsága viszont már most olyan magas, hogy erősen behatárolja azok mozgástereit.

A görög államadósság például 181,2% GDP-arányosan – ilyen eladósodottság mellett aligha fér bele a túlköltekezés, ha a fenntartható adóssághelyzetnek legalább a látszatát fenn akarja tartani. Tehát a turizmus nagy súlya és a rekordösszegű államadósság indokolttá teszi, hogy felvegyük Görögországot a veszélyeztetett országok listájára .

Az alacsony növekedés, nagyarányú turizmus mellett Olaszországot még a 134%-os GDP-arányos államadósság is nyomja – így talán az ő helyzetük tűnik a legkilátástalanabbnak. Ausztriát, valamint Portugáliát is a sérülékenyebb gazdaságok közé soroltuk, és az államadóssági rátát látva ez továbbra is indokolt – akárcsak Belgium, Franciaország, Spanyolország és az Egyesült Királyság esetén. Ezek az országok tehát amellett, hogy elsőként fogják elszenvedni az esetleges recessziót, monetárisan nem tudnak majd beavatkozni (a briteken kívül), a költekezésnek pedig nagyon magas ára lesz.

Van, ahol még idén nagyon nagy baj lehet

Ha tovább cizelláljuk a helyzetet, akkor megállapítható, hogy a görögök és szlovákok mindemellett jelentős külföldi kitettséggel bírnak az államadósság tekintetében. Ugyanakkor ez egyik ország esetében sem jelent további jelents súlyosbító tényezőt: – bár a külföldi kézben levő államadósság pedig mindig nagyobb kockázatot jelent, mint a hazai tulajdonú, a görögnél ennek nagy részét a különféle mentőöv-hitelek teszik ki, a szlovák esetben pedig egy nem túl nagy állományon belül beszélhetünk magas külföldi részarányról. Az alábbi ábrán narancsszínnel jelöltük az államadósság külföldi részarányát:

Ami azonban sokkal aggasztóbb, az az, hogy a veszélyeztetett tagállamok közül soknak a magas államadósságból és rövid lejárati szerkezetből adódóan magas adósságmegújítási (refinanszírozási) igénye van. Az olaszoknak például GDP-arányosan 21,5%.

De a spanyol államkötvények is szépen megdrágulhatnak idén, a piacról ugyanis a GDP 17,8%-ának megfelelő összeget kell bevonniuk a finanszírozásba. Ez a ráta egyaránt magas a belgáknál és a portugáloknál is – azoknál az országoknál, amelyeket egyébként is az elsők között sújthat a recesszió.

Térjünk ki bővebben az olaszokra, hiszen a legrosszabb helyzetben vitathatatlanul ők állnak. Amellett, hogy a recesszió esetükben már most is gyakorlatilag elkerülhetetlen, valamint a fiskális és a monetáris lehetőségek is kimerültek, még az adósságállomány is tarthatatlan mértékű. Ebben a helyzetben kellene a GDP 21,5%-ának megfelelő mennyiségű pénzt bevonni.

Egy hosszabb járvány esetén Olaszországot vizsgálva tehát nem a recesszió a kérdés, hanem az, hogy a kötelezettségeit tudja-e teljesíteni az ország.

Noha borúlátónak tűnik, a fentieket látva egyáltalán nem kizárható, hogy a piacokon újra téma lesz az olasz fizetésképtelenség lehetősége.

Vessünk számot!

Az olaszok lehetnek tehát az elhúzódó járvány legnagyobb európai vesztesei, de a gyenge növekedést, a külkereskedelmi kitettséget és a turizmus magas súlyát látva a franciák, spanyolok, belgák, németek, britek, hollandok számára is nagy sokkot okozhat a koronavírus, ahogyan a portugálok és a csehek és szlovákok is recessziós kockázatokkal néznének szembe, ha a járvány tartósan velünk maradna.

A fentiek közül a fiskális és a monetáris lehetőségeket, valamint az államadósság szintjét látva azt mondhatjuk, hogy a recesszió kisebb kárt okozna a cseheknek, szlovákoknak, németeknek és a hollandoknak, és bár első körben a görögöket vélhetően nem érintené a recesszió, a magas államadósság miatt hosszabb távon sokkal veszélyeztetettebbek bármelyik másik tagállamnál.

Maradandóan megéreznék azonban a franciák, a portugálok, a spanyolok, a belgák, és a britek (náluk a Brexit egy plusz kockázat), az olaszokat pedig akár államcsőd közeli helyzetbe is lökhetné a járvány.

Fontos kiemelni, hogy a fenti összevetésben elsősorban arra koncentráltunk, hogy az országok sérülékenységét mutassuk be.Hogy a sérülékenység mennyire jelent valós terhet, azt a koronavírus-járvány, illetve az ez ellen hozott intézkedések súlyossága és időtartama fogja meghatározni.

Címlapkép: Getty Images