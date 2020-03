Februárban enyhülhetett a drágulás Magyarországon

Februárban 4,1%-os lehetett az egy évre visszatekintő drágulás Magyarországon a Portfolio által megkérdezett elemzők előrejelzése szerint. A holnap megjelenő adat tehát enyhülést hozhat, hiszen januárban nagy meglepetésre 4,7%-os inflációról számolt be a KSH.

A látványos mérséklődés nem egy általános "árfék" eredménye, hanem nagyrészt az olajárak alakulásának a következménye. "Tavalyi januárról februárra emelkedtek az üzemanyagárak, elsősorban az energiaárak, vagyis az éves drágulást mérő index viszonyítási alapja magasabbra került. Idén februárban pont ellenkező folyamat zajlott: jelentősen csökkent az üzemanyagok ára. Nagy részben ez magyarázza a fő inflációs mutató csökkenését" - magyarázza Virovácz Péter, az ING Bank elemzője. Az üzemanyagárak erős befolyásoló hatása nem meglepő, a Magyar Nemzeti Bank néhány hete közzétett prognózisa 4,2%-volt februárra, vagyis egységes az a várakozás, hogy a fogyasztói árindex érdemben mérséklődhetett.

Ebben segíthetett az is, hogy a sertéspestis hatásának múlása miatt a feldolgozatlan hús ára kisebb mértékű inflációt mutathat. Ugyanakkor a feldolgozott hústermékekben még mindig erősödhet az infláció, illetve a szolgáltatások esetében is arra lehet számítani, hogy valamelyest tovább erősödik majd az áremelkedés üteme - sorolja a rövid távú hatásokat Virovácz.

A következő hónapokban tovább mérséklődhet majd az infláció, év végére 3,4%-os, majd 2021 decemberére 3,3%-os lehet a pénzromlás üteme. Megjegyezzük, hogy egy hónapja még az ez év decemberére várt infláció 3,15% volt, vagyis valamelyest emelkedtek az inflációs várakozások, ami bizonyára nem független a forint év eleji gyengélkedésétől.

Az alapinflációs folyamatok tekintetében nem várnak a szakértők annyira karakteres változást, mint a fő mutatónál. Februárban hajszálnyi emelkedéssel 3,8%-os adószűrt maginflációs mutatóra számít a piac, ami aztán kissé csökkenhet, de a tendenciát tekintve 3,5% körül ingadozhat egész évben.

A várható inflációs pálya kapcsán Halász Ágnes, az Unicredit Bank elemzője azt emeli ki, hogy a dezinfláció, valamint a nagy jegybankok várható további lazító lépései enyhítik a nyomást az MNB-n is. Hasonlóképpen látja Virovácz Péter is: "Tekintettel a koronavírusra, valamint arra, hogy a nagy jegybankok egyre másra jelentik be a lazító lépéseket, erősen kérdésessé vált a monetáris politikai fordulat szükségessége."

Na és a koronavírus?

Arra is rákérdeztünk, hogy az elemzők milyen árhatást vártak a koronavírus-járványtól.

"Egyelőre nem számoltunk a koronavírus hatásaival, nagyon nehéz egyelőre látni, hogy inflációs vagy dezinflációs hatású lesz összességében a mostani krízis. Az olajár alakulása már rövid távon dezinflációs tényez, illetve a félelemfaktor esetleges további erősödése miatt lassulhat a belső - különösen a szolgáltatások iránt mutatkozó – kereslet. Most úgy tűnik, hogy az inflációt visszafogó hatások lehetnek inkább az erősebbek, de hangsúlyozzuk, hogy nagyon erős a bizonytalanság" - mondja Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető elemzője.

Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató makrogazdasági elemzője összességében nagyjából semleges hatást vár: "A járvány kismértékben fékezi a növekedést egyes külpiacok, illetve import forráspiacok leállása nyomán, ugyanakkor az inflációra gyakorolt hatása kettős: egyrészt a kisebb növekedés kisebb inflációt indukál, azonban az egyes termékek iránt megnövekedett kereslet az infláció növekedésének irányába hat."

Hasonlóan az ellentétes hatások kioltására számít Halász Ágnes: "Egyrészt a globális ellátási láncokban már most tapasztalható zavarok, valamint a vírus terjedése esetén potenciálisan itthon is megfigyelhető korlátozások a termelésben a termelői árak emelkedését eredményezheti az év első felében. Ez pedig továbbgyűrűzhet egyes fogyasztói termékek árába. Másrészt a szabadidős szolgáltatások, valamint az üzemanyagok esetében dezinflációs hatás várható. Az üzemanyagok ára tovább eshet összhangban a globális kereslet csökkenése miatt zuhanó kőolajárakkal. A munkaerőpiaci kondíciók lazulásával a maginflációs nyomás is jelentősen enyhülhet."

