Bréking! Sokkoló előrejelzés Varga Mihálytól, nem kizárt a magyar recesszió!

Nagyon ritka a világgazdaságban az a helyzet, amikor egy olyan válságperiódus merül fel, ami egyszerre üti meg a keresleti és a kínálati oldalt. Most a kereslet lefagyott, ugyanakkor a kínálati oldalon is problémák vannak, mert nem készülnek el a termékek az alkatrészek hiányában, vagyis egy olyan folyamat indult el, amelynek nagyon nehéz megbecsülni a valós hatását – mondta Varga.

A Pénzügyminisztérium különböző számításokat végzett arra vonatozóan, hogy az IMF, az Európai Bizottság, illetve az EBRD előrejelzései alapján – amelyek számolnak a koronavírus globális hatásaival – mi várhat Magyarországra.

Ha holnap minden visszaállna a rendes kerékvásásba, és a világgazdaság növekedése 3,3%-on alakulna idén, akkor lenne esélye Magyarországban a 3,5-4%-os GDP-növekedésre. De ez csak akkor valósulhatna meg, ha a vírus holnap eltűnne. Ez a forgatókönyv nyilván nem létezik, ennél sajnos csak rosszabbakkal lehet számolni – hangsúlyozta.

Varga szavaból úgy tűnik, hogy a kormányzat már nem igazán hisz a 3,5% körüli GDP-növekedésben sem. A kormány már korábban 4%-ről visszavágta 3,5%-ra az idei GDP-növekedési várakozását, azonban úgy tűnik, hogy a magyar gazdaság ennél is gyengébben teljesíthet.

Az IMF és az OECD frissített anyaga könnyen el tudja képzeni, hogy a világgazdaság növekedése idén akár 0% is lehet. A Pénzügyminisztérium szerint ebben az esetben – a lehető legrosszabb forgatókönyv esetén, ha a vírus hatása nagyon mély – az EU gazdaságra akár 2,6%-os visszaesést is elszenvedhetne – emelte ki Varga, emlékeztetve, hogy az uniós gazdaság az elmúlt időszakban "egyébként is megroggyant". Ez a magyar gazdaságot is mélyen érintené, ebben az esetben az idei évben stagnálna a magyar gazdaság, vagy akár egy kicsit mínuszba is fordulhatna – mondta Varga.

Varga hangsúlyozta, hogy a magyar gazdaság teljesítménye tehát 3,7%-os növekedés és 0,3%-os visszaesés között alakulhat,

attól függően, hogy mekkora lesz a koronavírus hatása, a járvány mennyire húzódik el és milyen mélységű lesz. Varga szavai alapján a vállalkozók is negatívan látják a kilátásokat, és bizonytalanok abban, hogy túlélik-e a mostani helyzetet.

Nem látjuk még a mélységét, és azt, hogy a régiós országokat miként érinti a vírus, amelyek talán még kevésbé fertőzöttek – tette hozzá. Varga mindezek miatt óvatosan fogalmazott a koronavírus hatásait kivédendő élénkítőlépések kapcsán. Varga Mihály arról is beszélt, hogy a kormány már akár a jövő héten bejelenthetné az új gazdaságvédelmi csomagot, de a járvány gazdasági hatásai miatt kivár. Mint mondta a gazdaságvédelmi lépések kidolgozása folyamatos.

A járvány lehetséges gazdasági hatásainak számbavételét a rengeteg bizonytalanság miatt nem nagyon végezték még el olyan részletesen, hogy a magyar gazdaságra vonatkozóan publikus előrejezések készüljenek. Éppen ezért sokkoló látni, hogy a Pénzügyminisztérium akár recessziót sem tart kizártnak. Ez bizonyára egy olyan szcenárió mellett érvényes, amikor Európát karanténok egész láncolata bénítja meg, ami ugyan elég riasztóan hangzik, de valóban nem egy nagyon kis valószínűségű forgatókönyv. Amennyiben a következő hetekben a koronavírus-járvány fejleményei a legsúlyosabb gazdasági kimenetek esélyét növeli, akkor alapos újratervezésre lehet szükség, hiszen a büdzsé még élénkítő csomagok nélkül is alaposan átíródik.

Címlapkép: Portfolio