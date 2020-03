A gazdaság után a politikát is letarolhatja a koronavírus: több választás is elmaradhat

Az Európai Parlament már lefújta az eheti üléseit, és az olasz alkotmányos népszavazást is elhalasztották a koronavírus miatt, nem csak ezek lehetnek viszont a politikai következmények. A következő három hónapban számos parlamenti és helyhatósági választást tartanak a világon, köztük sok érintett országban is, amelyeket a járvány terjedése miatt akár le is fújhatnak majd. Közben a demokrata előválasztás is most zajlik, és a járvány az Egyesült Államokban is gyorsan terjed.

Növekvő ütemben terjed a koronavírus Európában, és kevés olyan ország van, ahol még nem jelent meg a vírus. A járvány terjedésével a gazdasági várakozások is meredeken romlanak, ma már egy világgazdasági recesszió sem tűnik kizárható forgatókönyvnek. Az eurózónában nagy gondot jelenthet, hogy az olasz gazdasági helyzet egyenesen kilátástalan, de az egész eurózónában jelentős a recessziós kockázat – Varga Mihály tegnap elmondta, hogy a legrosszabb forgatókönyv szerint Magyarország is recesszióba fordulhat idén.

A gazdasági kockázat mellett nem mehetünk el szótlanul a politikai kockázatok mellett sem. Az csak a probléma egyik oldala, hogy a szigorú kormányzati intézkedések hatása a kormányok megítélésére nem látható, és a közösségi eseményektől való távolmaradás, valamint a közügyektől való ideiglenes elfordulás hatásai is megjósolhatatlanok. Ennél sokkal kézenfekvőbb kockázat, hogy a politikai rendszer működését is befolyásolhatja a vírus már rövid távon is: a korlátozó intézkedések csökkenthetik a részvételt a választásokon, így torz választási eredményeket produkálva (az alacsony részvétel általában az erősebb törzsszavazókkal bíró pártnak kedvez, a szélsőséges pártok pedig tipikusan ilyenek).

Ha egyáltalán meg tudják tartani a választásokat, Amelyekből viszont a következő időszakban lesz bőven.

Összegyűjtöttük, hogy a következő hónapokban milyen választásokat tartanak, amelyeket potenciálisan befolyásolhat a járvány terjedése. Első körben a törvényhozó és a végrehajtó testületek választására fókuszáltunk, hiszen egy ország működése ezeken a közpolitikai intézményeken múlik. Ebből az összehasonlításból igyekeztünk egy országot sem kihagyni, az érintett országokra viszont külön kitérünk. Egy optimista/realista forgatókönyvvel számoltunk, és csak júniusig néztük meg a választásokat. Ez azért is indokolt, mert nyáron általában szünetet tartanak a törvényhozó és végrehajtó testületek.

A következő országokban lesz parlamenti választás júniusig

A parlamenti- és elnökválasztások tekintetében a márciusi hónap hátralévő része szinte egyáltalán nem érdekes a koronavírus szempontjából, a John Hopkins egyetem adatai szerint a mai napig (március 11.) eddig egyetlen országban sem jelent meg a vírus ezek közül. Az alábbi választásokat tervezik megtartani:

Ezeket a választásokat minden bizonnyal megtartják, hiszen egyik állam sem tartozik a leginkább érintett országok közé. Az áprilisi választások viszont sokkal érdekesebbek, már csak azért is, mert a vírus – egyelőre úgy néz ki – a következő hónapban még több embert fertőzhet majd meg.

A listát Örményország nyitja, de lesznek választások Észak-Macedóniában is, ahol a mai napon 7 fertőzöttet tartanak nyilván. Ott már elterjedhet annyira a járvány addig, hogy akár a választást is lefújják. A listát a szír parlamenti választások követik, ahogy a háború jelenleg nagyobb gondot jelent, mint a vírus. A következő választás Dél-Koreában tartják április 15-én. Az ázsiai ország az egyik gócpontnak számít egyelőre, viszont a jelenlegi adatok szerint már csökken a fertőzésszám – az sem kizárt, hogy egy hónap múlva már gond nélkül lezavarják a választást. Érdekes még az orosz alkotmányos népszavazás is, de a szerb parlamenti választás is veszélybe kerülhet – déli szomszédunknál jelenleg 12 fertőzött esetről tudnak. A chilei népszavazás megtartása is kérdéses lehet: a dél-amerikai országban 17 esetet tartanak most nyilván – ez még minden bizonnyal kevés egy népszavazás lefújásához, de már elég ahhoz, hogy a járvány gyorsan elterjedjen április végéig.

Lengyelország is szigorú korlátozásokat vezetett be – ha ezek hatásosak lesznek, akkor nincs akadálya, hogy május 10-én megtartsák az elnökválasztást. Májusban még a bolíviai elnök- és parlamenti választás kerülhet veszélybe, de ennek esélye kicsi – egyelőre csak két esetet tartanak nyilván, de Dél-Amerikában nem terjed a járvány olyan nagy mértékben. Hozzá kell tenni, hogy még nem tudjuk biztosan, hogy a meleg időjárás milyen hatással van a vírustörzsre.

Önkormányzati választásból is lesz bőven

A következő hónapokban több helyhatósági választást is tartanak, számosságuk okán nem is gyűjtöttük ki mindent. A legfontosabb választások márciusban az alábbiak lesznek:

Azt már korábban is megírtuk, hogy a márciusi franciaországi önkormányzati választások elmaradhatnak, de a bajorországi önkormányzati- és polgármester-választások is bajba kerülhetnek a gyors német terjedés miatt. Svájcban is gyorsan terjed a járvány, de a voralbergi (Ausztria) polgármesteri választások is elmaradhatnak adott esetben.

Április elején Spanyolország két régiójában is parlamenti választást tartanak, mindkettő megrendezése erősen kérdéses lehet, látva a spanyol helyzetet. Olaszország teljes karantén alatt van, a Valle d’Aostában rendezett tartományi választás kivitelezése is erősen kérdéses. Az április 28-i szerb helyhatósági választások is meghiúsulhatnak.

Májusban két olaszországi regionális választást is tartanak, és az Egyesült Királyságban is lesz egy önkormányzati választás. Május azonban kellően távol van ahhoz, hogy jósolni merjünk, de ha a vírus nem tetőzik már korábban, akkor könnyen lehet, hogy ezeket a választásokat is elhalasztják.

Amerikában még csak most jön az előválasztás java

Az Egyesült Államokban is gyorsan terjed a járvány, amely a verseny végső kimenetelére is hatással lehet. Pedig a delegáltak nagy részéről még nem döntöttek, a menetrend az alábbiak szerint alakul:

Egyelőre nincs szó róla, hogy a demokrata előválasztás fordulóit elhalasszák, és az esemény iránti nagy érdeklődés és a hagyományok miatt alighanem csak a végső esetben járnának el így. Mindenesetre kizárni ennek a lehetőségét sem lehet, és ha nem is marad el egy-egy forduló, a járvány egyéb hatásai befolyásolhatják a végeredményt is adott esetben.

Címlapkép: Getty Images