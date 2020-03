Brutális költekezésbe kezdene Olaszország: az EU hozzájárulása is kell

Az olasz kormány megemelné a koronavírus elleni harcra és a gazdaságvédelmi programra fordított összeget: pénteken 12 milliárd eurós csomagot fogadhatnak el, összesen pedig akár 25 milliárdot is elkölthetnek erre a célra. Az olasz kormány a deficitet 20 milliárddal növelné, és ehhez a Bizottság hozzájárulását kéri.

Az olasz miniszterelnök elmondása szerint a kormány összesen 25 milliárd eurót különíthet el a gazdaságvédelmi célokra – írja a Reuters. A miniszterelnök szerint az Európai Bizottság pozitívan áll az olasz igényekhez, amire szükség is lesz: az olasz gazdasági miniszter bejelentette, hogy 20 milliárd euróval növelnék a deficitet, és ehhez a Bizottság hozzájárulását kérik. További korlátozó intézkedéseket egyelőre nem hoznak az olaszok.

Giuseppe Conte azt is megemlítette, hogy a helyzetet európai szinten is használni kell: az EU–nak minden lehetséges eszközt be kell vetnie a koronavírus elleni harcban. Olaszország a koronavírus elleni intézkedésekre 12 milliárd eurót különít el a vírus elleni intézkedésekre, ezt már pénteken elfogadhatják.

A gazdasági miniszter elmondása szerint senki nem fogja elveszíteni a munkáját a koronavírus miatt, a vállalatok számára pedig jelentős likviditást biztosítanak. Az intézkedések egy részét EU-s pénzből fogják finanszírozni.

Az olasz gazdaság kétségbeejtő helyzetben van: a költségvetés mozgástere korlátozott, miközben az államadósság a GDP 134%-án áll. A növekedési kilátások is a legrosszabb az EU-ban, így aligha kérdéses, hogy az ország idén recesszióba fordul. Olaszországról itt írtunk bővebben:

Címlapkép: Getty Images