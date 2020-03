Koronavírus: miért halnak meg Olaszországban olyan sokan?

Kína után Olaszország a legfertőzöttebb ország a világon. A megbetegedések száma meghaladja a 10 ezret, több mint 600-an meghaltak, így a halálozási ráta az országban jelenleg 6% körüli, miközben a világon fele ekkora. De miért ilyen magas az olasz halálozási ráta? Ezt a kérdést övezi a legnagyobb rejtély, de megpróbálunk néhány magyarázatot adni rá.

A Kínán kívüli megbetegedések és halálozások száma Olaszországban a legmagasabb. Igaz, Irán valószínűleg téves és hamis adatokat közöl, de a hivatalos számok alapján az olasz terjedés a leggyorsabb. Elsőre meglepő lehet, hogy egy fejlett országban kifejezetten magas az új koronavírus halálozási rátája, de a kutatók találtak néhány okot, ami magyarázhatja ezt.

Sehol sem olyan magas az idősek aránya Európában, mint Olaszországban. A 65 év felettiek aránya 23%-os, és miután az új koronavírus az időseket viseli meg jobban, ez egy fontos tényező lehet. Az idősek több olyan alapbetegséggel rendelkeznek, amelyek miatt súlyossá válhat a koronavírus, ami rontja a túlélési esélyeket. Ez azonban csak kis részben magyarázza a magasabb halálozási arányt.

Kulcskérdés, hogy egy adott területen milyen gyorsan terjed a járvány, vagyis az, hogy van-e elegendő kapacitás az egészségügyben: kórházi ágyak, orvosok, nővérek, életmentő eszközök (a válságos állapotúak lélegeztetéséhez szükséges berendezés). A koronavírusos esetek 20%-a súlyos állapotba kerül az eddigi tapasztalatok alapján, így ők érdemi orvosi-kórházi kezelésre szorulnak. Olaszország egyes részein pedig olyan gyorsan terjed a járvány, hogy az egészségügyi rendszernek nincs elegendő kapacitása, így az orvosok több esetben döntésre kényszerülnek, hogy melyik betegeknek mentsék meg az életét. Vagyis, több az ellátásra szoruló, mint amennyi orvos és eszköz áll rendelkezésre, így sokan ellátatlanok maradnak vagy nem megfelelő a számukra legjobb esetben is nyújtható ellátás. A kései felismerés és a gyors terjedés (a gócokban) a kezdeti időszakban még a legnagyobb jószándék mellett is sok embert hagy ellátatlanul, ami szintén növeli a halálozási arányt.

Valószínűleg részben az egészségügy túlterheltsége okozta azt, hogy (a járvány gócpontjában) Vuhanban jóval többen haltak meg, mint Kína más területein. Olaszország pedig másodlagos góccá vált. Vuhanban 5,8% körüli a halálozási ráta, míg az ország más területein 1% alatti. Most ehhez nagyon hasonló folyamatokat láthatunk Olaszországban. Az egészségügy túlterheltségét erősíti meg, hogy Lombardia jelenti a legtöbb halálos áldozatot, ahol a leggyorsabban nő a megbetegedések száma és a legnehezebb kezelni a járványt az egészségügy számára.

A halálozási rátát nagymértékben befolyásolja, hogy a koronavírusos esetek mekkora részét sikerül diagnosztizálni. Aki enyhe tünetekkel rendelkezik, az nem kerül be a statisztikába, mert nem is megy el orvoshoz. Dél-Koreában azonban több mint 210 ezer tesztet végeztek, ami 4 ezer tesztet jelent 1 millió lakosra nézve, miközben Olaszországban 61 ezret, ami ezer tesztet jelent 1 millió lakosra számolva. Ez egyébként nem számít alacsony aránynak, azonban ahhoz képest, hogy milyen gyorsan terjed a járvány Olaszországban, már nem tűnik kielégítően nagynak ahhoz, hogy a járvány terjedéséhez mérten kellően magas esetszámot (diagnosztizált beteget) tudjanak produkálni. Vagyis, a szintén másodlagos gócnak számító Dél-Koreában több, enyhébb tünetet produkáló is bekerült a statisztikába, aki egyébként talán nem került volna be, ez pedig csökkenti a halálozási rátát.

Ha Olaszországban több tesztet végeznének, akkor valószínűleg több pozitív esetet tudnának diagnosztizálni, és a magasabb esetszám alacsonyabb halálozási rátát eredményezne.

Mindez egyetlen tanulsággal szolgálhat: miután nincs gyógymód vagy vakcina az új koronavírusra, így a járvány terjedését kell minden lehetséges eszközzel lassítani és megakadályozni az egyes országok döntéshozóinak.

Címlapkép: Getty Images