Koronavírus: példátlan döntéseket hozott meg ma a magyar kormány!

Ausztria és Szlovénia felé, tehát a schengeni határokon is visszaáll a határellenőrzés, és egyúttal a horvát határon is (nem schengeni övezet). Itt tehát azt ellenőrzik, hogy tényleg csak magyar állampolgár tér-e haza és a papírjait is ellenőrzik. A különleges jogrend miatt ha lejárt úti okmányokkal térne valaki haza, akkor a lejárt határidőkkel most nem foglalkoznak, amíg a jogrend fennáll (határozatlan időre).