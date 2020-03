Zöld lámpát kapott Putyin: akár 2036-ig elnök maradhat

Óriási többséggel, ellenszavazat nélkül fogadta el ma az orosz alsóház azt a tegnap született javaslatot, hogy ne vegyék figyelembe Vlagyimir Putyin orosz elnök mostani és előző elnöki ciklusait, így ne legyen alkotmányos korlát arra, hogy további két ciklusra is elnök maradjon. A mai döntés felé mutat, hogy Putyin akár 2036-ig is elnök maradhat.

Az orosz alsóház a mai napon elfogadta az alkotmánymódosítást, amely szerint Putyin 2024 után továbbra is elnökké választható – írja a Reuters. A 450 tagú alsóházban 383-an támogatták az indítványt, és 43-an tartózkodtak. Egy képviselő sem szavazott az indítvány ellen, 24-en nem vettek részt a szavazáson.

Tegnap beszámoltunk róla, hogy az alkotmánymódosítást hamarosan elfogadhatja a parlament, a mai napon pedig ez meg is történt. Az eddig szabályok szerint az elnök mindössze egyszer volt újraválasztható (két egymást követő elnöki ciklus volt tehát a korlát), a jelenlegi módosítás viszont nem venné figyelembe Putyin eddigi ciklusait – így 2024 után akár két újabb ciklust is betölthetne. Így akár 2036-ig is hatalmon maradhat a jelenlegi elnök, aki akkor 83 éves lenne.

Putyin eddig még nem erősítette meg, hogy tervez-e további ciklusokra, korábban viszont azt nyilatkozta, hogy nem támogatja a korábbi szovjet gyakorlatot, amikor is az ország vezetői élethosszig maradtak hivatalban. Az ellenzéki Alexej Navalnij szerint viszont az elnök pont erre készül.

