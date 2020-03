2%-os növekedés helyett akár recesszióba is fordulhat az orosz gazdaság

Az orosz számvevőszék elnöke nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy az alacsony idei olajárak miatt akár nullára lassulhat Oroszországban a gazdaság és 6 százalékra gyorsulhat az infláció.

Alekszej Kudrin, aki korábban pénzügyminiszter is volt, csütörtökön azt mondta, hogy ha a kőolaj hordónkénti ára a jelenlegi 35 dollár körüli szinten marad a jövőben, akkor az orosz gazdaság stagnálhat, sőt elképzelhető a zsugorodása is. A szakember szerint ez befolyásolja az inflációt is, ami 6 százalék vagy még ennél is magasabb lehet.

Az orosz GDP-növekedés tavaly 1,3 százalékra lassult a 2018. évi 2,5 százalékról. Egy hónapja, február közepén az orosz kormány 1,7 százalékról 1,9 százalékra javította fel idei GDP-növekedési előrejelzését.

Oroszországban februárban az éves infláció 2018 júniusa óta a legalacsonyabb, 2,3 százalék volt a januári 2,4 százalék után.