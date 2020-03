Kiszivárgott, valójában miért omlasztották össze a szaúdiak az olajárat

A szaúdiak stratégiájának lényege az, hogy vissza akarják szorítani az urali (orosz hátterű) olaj piaci részesedését a világban és ezért kínál a Saudi Aramco állami olajvállalat a világon mindenfelé az orosz árnál olcsóbb árakat – jelezte egyszerre hét névtelen forrás a Reutersnek.

Az elmúlt napok találgatása után tehát nem az van, hogy a szaúdiak az amerikai palaolaj kitermelőknek akartak nekimenni, hanem direktben az oroszoknak, hogy az ő piaci részesedésüket visszaszorítsák. Közben viszont persze a beomlasztott olajárral az amerikai palaolaj kitermelőket is térdre kényszerítik, mert az ő kitermelési költségüknél jóval alacsonyabb a mostani 30-35 dollár közötti olajár.

Múlt héten az OPEC+ ülésén nem tudott megállapodni a termelés visszafogásáról a szaúdi és az orosz fél, ezért hétvégén a szaúdiak bejelentették, hogy minden termelési korláttól eltekintenek és maximális mennyiséget öntenek a piacra kedvezményes áron. Erre a hírre hétfőn 30%-os mínuszban, 1991 óta nem látott mértékű áreséssel nyitott az olajpiac és azóta sem tudott talpra állni ebből.

A Reuters forrásai szerint a Saudi Aramco intenzív tárgyalásokat folytat több nagy európai olajfinomítóval is, hogy az uralinál kedvezőbb árakon szállítson nekik olajat akár már áprilistól. Az árháború tehát azt is eredményezi, hogy az oroszok olajból származó bevételei várhatóan az értékesített volumen miatt is csökkenhetnek, ha tényleg piaci részesedést vesztenek. Így nem véletlen, hogy a rubel ma is 3,5%-ot szakadt, az elmúlt egy hónapban pedig 20%-ot a dollárral szemben. Az oroszoknak hozzá kell nyúlniuk a stratégiai olajalapjukhoz, hogy a pénzek felszabadításával finanszírozni tudják az ország költségvetését. Ugyanezt kell tenniük a szaúdiaknak is, ahol a minap kiadták, hogy minden területen legalább 20%-os minisztériumi kiadásvágást kell végrehajtani, így tehát a két nagyhatalom most olyan játékot játszik a piaci részesedésért, hogy melyikük bírja jobban és tovább.