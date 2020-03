Koronavírus: az olaszok útjára léphetnek a franciák

13-ra nőtt a Magyarországon diagnosztizált koronavírussal fertőzöttek száma, a Debrecenben élő brit férfi egy kontakjánál, egy magyar nőnél mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19). A nő már napok óta a Szent László kórházban van elkülönítve. A világ próbál alkalmazkodni a koronavírus elleni küzdelem rendjéhez, intézmények zárnak be, rendezvényeket halasztanak el, ami Magyarországon is megtörtént. A magyar kormány veszélyhelyzetet hirdetett. A vírus közben továbbra is gyors ütemben terjed.