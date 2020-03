Macron: az összes francia oktatási intézményt bezárjuk hétfőtől a koronavírus miatt

A koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében hétfőn újabb utasításig bezár a bölcsődéktől az egyetemekig a teljes francia oktatási rendszer - jelentette be a francia elnök. Az önkormányzati választások vasárnapi első fordulóját még megtartják az egész országban, a demokrácia fenntartása érdekében. Mivel nagyon gyorsan emelkedik a francia fertőzöttek száma és kezd hasonlítani a felfutás a drámai olasz folyamatokhoz , ezért várható volt Macron mai bejelentése.

Emmanuel Macron csütörtök este az országos televíziókban élőben közvetített beszédében úgy vélte, hogy

Franciaország az elmúlt száz év legsúlyosabb egészségügyi válságát éli.

Az elnök ezért mindenkitől azt kérte, hogy a lehető legszükségesebbre korlátozza a mozgását, valamint azt javasolta a 70 évesnél idősebbeknek, hogy ha nem szükséges, ne hagyják el az otthonukat, jóllehet a tömegközlekedési járművek továbbra is működni fognak.

Mindannyiunk érdekében hétfőtől újabb utasításig a bölcsődék, az iskolák, a középiskolák, a gimnáziumok és az egyetemek zárva lesznek. Egyszerű ok miatt: a szakemberek szerint a gyerekeink és a legfiatalabbak terjesztik a leginkább a járványt

- mondta a francia elnök.

Az országban tíz gócpontot tartanak nyilván, ahol már a múlt héten bezártak azt iskolák március 29-ig, ami több mint 400 ezer tanulót érintett.

Hétfőtől viszont 12 millió iskolás és diák számára bezár mintegy 62 ezer oktatási intézmény.

Azt is bejelentette a francia elnök, hogy az önkormányzati választások vasárnapi első fordulóját megtartják az egész országban, a demokrácia fenntartása érdekében. Tegnapi elemzésünkben mi is ezt valószínűsítettük, de számos más választást akár le is mondhatnak:

"A helyhatósági választásokról is kikértem a tudósok véleményét. Szerintük semmi nem szól az ellen, hogy a franciák, még a legérzékenyebbek is, az urnákhoz vonuljanak. De ügyelni kell a vírus elleni védekező gesztusok és az egészségügyi előírások betartására" - fogalmazott Emmanuel Macron.

A francia elnök jelezte, hogy

felkérte a kormányt, tegyen javaslatot egy európai és egy nemzeti gazdaságösztönző programra a koronavírus-járványnak a gazdaságot visszavető hatásainak a kompenzálására.

A gazdasági tárca már napközben jelezte, hogy a kis- és középvállalatok halasztást kapnak a járulékok befizetésére. Az uniós tagállamoktól pedig azt kérte Emmanuel Macron, hogy gyorsan és hatékonyan reagáljanak a kialakult helyzetre.

Elmondta, hogy a kilakoltatási tilalom felfüggesztésének március 31-i végét május végéig meghosszabbítja a kormány, és további rendkívüli intézkedéseket is bevezet "a legkiszolgáltatottabbak védelmére".

A francia elnök jelezte, hogy az egészségügyi rendszernek a kormányzat minden szükséges eszközt és anyagi forrást biztosít, "bármennyibe is kerüljön", és ígéretet tett arra, hogy a turizmusban, a vendéglátóiparban vagy a kultúrában dolgozók számára a kényszerszabadságra vonulók fizetéskiesését kompenzálja az állam.

Emmanuel Macron kitért arra is, hogy a G7-es országcsoport soros elnöki tisztét ellátó Donald Trump amerikai elnöknek azt fogja javasolni, szülessen rendkívüli kezdeményezés a világgazdaságot is veszélyeztető pandémia hatásainak ellensúlyozására.

A francia államfő arra is felhívta a figyelmet, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére a határok lezárására "valószínűleg szükség lesz", de úgy vélte, hogy arról európai szinten kell döntést hozni.

Az egészségügyi hatóságok legfrissebb összesítése szerint a fertőzöttek száma 2876-ra nőtt, ami csaknem hatszázzal több a szerda esti adatoknál, a halottak száma pedig 13-mal 61-re emelkedett.

Címlapkép forrása: Marc Piasecki/Getty Images