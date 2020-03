Majdnem új történelmi mélyponton a forint, dollárba menekül a tőke

Dél óta megint esik a forint a nagyon negatív nemzetközi és magyar részvénypiaci hangulat mellett, az euró jegyzései az EKB-döntés mellett a 339-es szint közelében is jártak az imént. Maga az EKB-döntés nem hozott igazi megnyugvást a piacokon, ahogy azt se a Fed, se a BoE minapi döntései nem tudták elérni. A német DAX-index például újabb mélypontra szakadt az elmúlt percekben és a magyar BUX is 9% körüli mínuszban jár. A dollár/forint jegyzések most 301,4-nél, az euró/forint jegyzések 308,5-nél hullámoznak.

